Nieuwe Texelse Wampex 2.0 voor sportievelingen die niet bang zijn om nat te worden

Slapen in een tentje op de militaire basis Joost Dourleinkazerne, in de sporthal of op de veerboot van Teso. Dat deden de deelnemers bij de Texelse Waanzin, een avontuurlijke expeditie vol opdrachten in de buitenlucht. Maar de organisatie gaf er in 2021 de brui aan en het evenement dreigde ook dit jaar niet meer op de kalender te staan. Nu heeft een clubje enthousiaste sportievelingen elkaar toch gevonden. En daar is ie dan: de Wampex 2.0.

Bij de Wampex kwamen ieder jaar wel een paar wateropdrachten voor. - Archieffoto Wampex

Voor de avonturiers op Texel is het dus geweldig nieuws. Want de eerste Wampex (voorloper van de Waanzin, Wampex staat voor Weekend AMPfibische EXpeditie, red.) werd in 1981 georganiseerd, alweer ruim veertig jaar geleden. Welke Texelaar heeft hier niet aan meegedaan? Honderden Texelaars zijn wel een keer de sportieve uitdaging aangegaan, om er in ieder geval over te kunnen meepraten. André van der Vliet was één van de draaiende motoren achter deze expeditie. "We hebben het een paar jaar door omstandigheden niet kunnen organiseren", zegt hij. De organisatie hield het dertig jaar vol, waarna de Waanzin in 2011 als opvolger van Wampex in het leven werd geroepen.

Drijvend in een rubberboot 200 balletjes verzamelen. - Archieffoto Wampex

Teams van vier personen gingen op de fiets bijna 24 uur lang (van vrijdagavond tot en met zaterdagmiddag) het eiland rond om verspreid over vier blokken een keur aan bijzondere opdrachten uit te voeren. Die moesten gevonden worden aan de hand van cryptische omschrijvingen die de teams onderweg bij de posten kregen. De deelnemers moesten een behoorlijke conditie hebben, maar ook enige kennis van het eiland om de opdrachten goed te kunnen volbrengen. Er werd veel van hen gevraagd, omdat bij sommige edities meer dan 120 kilometer gefietst moest worden. En daarnaast waren er veelal (natte) opdrachten in ijskoud water. Een overnachting op bijzondere locaties van maximaal drie uur brak menig deelnemer behoorlijk op. Veel deelnemers kwamen helemaal niet aan de nachtrust toe of bleven zelfs een nacht op.

In badpak via een mat het water oversteken. Aan de 'overkant' moest dan meestal weer een opdracht worden uitgevoerd. - Archieffoto Wampex

Het tijdstip van het evenement is in november. Het weer is dan onvoorspelbaar, maar koud is het zeker. Dit jaar wordt het evenement op 3 en 4 november gehouden. 'Een episch outdoor avontuur', zo presenteert de organisatie de nieuwe editie. "Van uitdagende obstakels tot spannende teamopdrachten, deze nieuwe editie van Wampex 2.0 zal je zowel fysiek als mentaal uitdagen." De voorbereidingen zijn al in volle gang, zo laat Cindy de Ridder van de organisatie weten. "Wij hebben de organisatie op ons genomen, omdat we het jammer zouden vinden als het niet door zou gaan", zegt ze. Ze heeft zelf ook een aantal keren meegedaan met het avontuur. "Dit wil je niet missen. Het is prachtig. Ook de mensen van Waanzin, die het altijd hebben georganiseerd, willen nu een keer zelf meedoen."

Met een zelf gebouwde brug proberen om droog over het kanaal te komen. - Archieffoto Wampex

Het grote verschil met voorgaande edities is dat er dit keer niet overnacht hoeft te worden. "Het evenement begint om 's nachts om twaalf uur en gaat door tot 's middags vier uur. Je moet een nachtje doorhalen zonder te slapen." De organisatie hoopt op ongeveer 120 deelnemers. "Men kan zich opgeven in een groepje van twee tot maximaal vier personen. Maar je moet wel minimaal 16 jaar zijn", zegt Cindy. Volgens haar kan iedereen meedoen, want de lange fietstrajecten zijn verleden tijd. "Het gaat ook vooral om de lol."

Een fietsrace op de 'heilige klei' van Eierland: de autocrossbaan. - Archieffoto Wampex

Zo moest men in het verleden ook veel kennis hebben van de historie van Texel, omdat veel opdrachten daar aan werden gelinkt. "We merkten dat vooral jonge Texelaars veel opdrachten daardoor niet konden doen. En we willen het voor iedereen zo leuk mogelijk houden. Ook voor de jeugd." De start is op een vrijdagavond om 12 uur. "Studenten die dan naar huis komen, kunnen dan ook nog meedoen." Het avontuur bestaat uit vier blokken met rustpauzes tussendoor. "Het laatste blok belooft iets heel spetterends te worden", zegt Cindy. "Ik kan er nu niet veel over zeggen. Maar we gaan er iets leuks van maken waar men achteraf het nog veel over zal hebben." De eerste teams hebben zich al ingeschreven, en ook vrijwilligers hebben zich al aangemeld.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheden zijn te vinden op de website van Wampex Texel.