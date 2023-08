Bas filmt hondsbrutale dief die met dure laptop zijn winkel uitrent

Nog steeds kan Bas uit De Goorn niet geloven dat hij is bestolen. In zijn winkel aan huis, waar hij nieuwe en gebruikte Apple-producten verkoopt, ging iemand die zich voordeed als klant er met een dure laptop vandoor. Omdat alles is gefilmd, hoopt hij via de beelden de dief te achterhalen.

Beeld van de dief die laptop steelt van Bas uit de Goorn - NH Nieuws

Het is iets voor negen uur 's avonds als hij de potentiële klant ontvangt. Bas, die liever niet wil dat we zijn achternaam noemen, geeft uitgebreid uitleg en het komt tot een deal. "Hij vertelde dat hij door problemen het geld, 3.800 euro, niet kom overmaken en het moest gaan pinnen", legt de verkoper uit. Dief grijpt laptop en rent de deur uit De man gaat de deur uit en komt niet veel later weer terug. "Achteraf denk ik om wellicht zijn partner in te lichten dat hij klaar moest staan." Op de beelden is te zien hoe ze met elkaar praten. Wanneer Bas met de factuur aan de slag wil, grijpt de dief de laptop en rent richting de voordeur. Bas sprint nog achter hem aan, maar is te laat. Op de buitencamera zie je de man de straat uit rennen. "Ik heb je op beeld jongen", roept de verkoper hem nog na. "Ik heb de politie gebeld en ben nog de auto ingestapt om hem te zoeken. Maar hij was natuurlijk al gevlogen." Bas heeft aangifte gedaan en geprobeerd berichten te sturen naar de dief. "Ik wilde hem, ook al had hij mij bestolen, niet gelijk aan schandpaal nagelen. Maar hij reageerde niet en had ook zijn Facebook-profiel leeggehaald."

Dief alleen anoniem in beeld te zien bij NH

Er is door NH bewust voor gekozen de dief anoniem in beeld te brengen vanwege de privacy. Het is namelijk aan een rechter om iemand wel of niet te veroordelen en niet aan ons als mediabedrijf.

Camerabeeld op social media levert tip op Wat Bas nog wel had, waren de beelden. "Ik had een onderbuikgevoel, dus heb alle camera's voor de afspraak aangezet. En omdat ik geen reactie meer kreeg van de dief heb ik de beelden online gezet." Het levert veel reacties op van mensen die met hem meeleven, maar ook boos zijn. Maar daar blijft het niet bij. "Met veel reacties kan ik verder niks. Maar ik kreeg ook een tip met de naam van de dief en zijn woonplaats. Die heb ik doorgegeven aan de politie, dus dat wacht ik af. Ik wil namelijk niet voor eigen rechter spelen." Hij hoopt maar dat de politie met zijn zaak aan de slag gaat. In een reactie aan NH laat een politiewoordvoerder weten dat er na de aangifte onder meer buurtonderzoek is gedaan. "Het onderzoek loopt nog steeds." 'Hij had mij ook met een mes kunnen steken' De diefstal heeft wel wat gedaan met zijn vertrouwen in mensen. "Ik heb dit weekend nog klanten over de vloer gehad. Maar ze moeten zich nu wel identificeren en ik laat maximaal één persoon binnen. Ook heb ik nog betere camera's gekocht, ik ben wel huiverig nu." Aan de andere kant is hij blij dat het niet erger is afgelopen. "Hij had me bijvoorbeeld ook met een mes kunnen steken. Via de verzekering krijg ik mijn geld nog wel terug. Maar mijn reden om hier aandacht voor te vragen, is dat hij wordt gestopt en niet meer slachtoffers maakt. Want hij zal het vast vaker doen."