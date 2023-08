Na 35 jaar terug van weggeweest: legendarische snorrenwedstrijd

Het is niet iedereen gegund: aanleg om een goede, volle snor te laten groeien. In de Kwakelse feesttent kwamen dit weekend tientallen mannen bij elkaar die een poging hadden gewaagd. Na 35 jaar afwezigheid hield de feestcommissie weer de Mister Snor-verkiezing.

Met de opkomst zat het dus wel snor. Het is dan ook een grote eer om je snor door jurylid Kees Lek (83) te laten keuren. Hij werd in 1976 namelijk als állereerste gekroond tot 'Mister Snor De Kwakel'. Tijdens de competitie keek hij met een kritische blik naar alle neuswarmers die voorbij kwamen. Zelfs de snor van zijn kleinzoon Ivar werd door Kees streng beoordeeld.

"Hij groeit al aardig bij", is zijn eindoordeel. De jonge snordrager hoopt zijn opa ooit te mogen opvolgen, maar de verkiezing is zeldzaam. Na de eerste editie in 1976 volgde er in 1988 nog een. De derde editie werd dit jaar gehouden om het 75-jarige bestaan van de feestcommissie te vieren. Volgens Kees zijn snorrenverkiezingen in Nederland sowieso een uitstervend fenomeen.

Wereldkampioen

Kees heeft al heel wat snorren gezien in zijn leven. Hij was jarenlang voorzitter van de Nederlandse snorrenvereniging en werd in 2009 zelfs wereldkampioen in Canada. "Sommigen kunnen hun snor helemaal om hun oren draaien, maar zo lang wordt die van mij niet hoor", lacht hij als NH hem naar zijn ervaringen vraagt.