Moeder en dochter uit Krommenie verlaten halsoverkop scoutingkamp Zuid-Korea

Tweeduizend Nederlandse scouts, onder hen ook een moeder en dochter uit Krommenie, breken hun tentenkamp in Zuid-Korea af. Een aankomende tyfoon heeft de organisatie doen besluiten onmiddellijk de ruim veertigduizend scouts te verplaatsen. Eerder deze week trotseerden ze er nog de enorme hitte. Ondanks alle extreme weersomstandigheden maken de twee Noord-Hollandse scouts 'er echt het allerbeste van'.

Moeder en dochter op scoutingkamp Zuid-Korea - Daniëlle Boonstra

"Jullie zijn nog niet dood?" Daniëlle Boonstra en haar dochter Anouk worden dagelijks gebeld. Door familie. Vrienden. Kennissen. Die volgen allemaal het wereldnieuws over het scoutingevent in Zuid-Korea op de voet. Voornamelijk, omdat 'hun' Krommeniese Daniëlle en Anouk daar op dit moment zitten. Tekst loopt na deze uitleg door.

Wat is er aan de hand in Zuid-Korea? In het zuidwesten van Zuid-Korea is momenteel de World Scout Jamboree gaande. Meer dan 40 duizend scouts van over de hele wereld doen daaraan mee: van touwklimmen en zwemmen tot vechtsporten en abseilen. Het betreffen allemaal buitenactiviteiten, waarbij sport en spel centraal staan. Maar de weersomstandigheden zijn er op dit moment niet al te best. Afgelopen week donderdag zijn volgens persbureau AP honderden deelnemers onwel geworden, vanwege de warmte. Temperaturen rond de 38 graden worden er nu gemeten. Daarmee kampt Zuid-Korea met een enorme hittegolf. Ook acht Nederlandse scouts zouden volgens de NOS onwel zijn geworden. Afgelopen vrijdag besloot de Britse scout-delegatie niet langer op het internationale evenement te blijven. Die zijn al naar huis vertrokken. Maar de Nederlandse ploeg weet van geen ophouden. Vandaag werd bekend dat de tienduizenden scouts hun tenten moeten verlaten. Niet wegens extreme hitte, maar vanwege een naderende tyfoon. Tot zaterdag zouden ze op het tentenkamp verblijven, maar de organisatie gaat komende dagen iedereen naar de hoofdstad Seoul overbrengen.

Er is bezorgdheid over de twee, maar zijzelf staan er vrij nuchter in, zo lijkt het aan de telefoon met NH. "Heel de wereld kijkt naar ons (NOS, BBC, internationale pers, red.) maar wij staan er niet zo somber in hoor", zegt dochter Anouk, die al sinds haar vijfde bij de scouts zit. Tekst loopt onder lees-ookje door.

"De eerste dagen waren inderdaad superheet, niet normaal. Dat was heel erg wennen", zegt de 16-jarige. "Vooral erg benauwd en vochtige, klamme lucht. Er waren geen waaiers, geen paraplu's. Er was niks." Met bosjes neergevallen Mensen vielen bij de grote opening vorige week met bosjes neer. "Er werd te weinig gedronken en gegeten en schaduwplekken waren er nauwelijks." Tekst loopt onder fotocollage door.

Moeder Daniëlle vervolgt dat daartegen werd ingegrepen. "Er werden ventilatoren neergezet en overal kwamen bussen vol airco's te staan", aldus de 44-jarige. "Maar ook hoedjes en verkoelende dranken werden uitgedeeld." "Overdag is het dus bloedheet, maar in de nacht koelt het, zeker in de tenten, echt goed af", vult haar dochter aan. "En veel drinken he. Mijn hele tas puilt uit van de waterflesjes, dus dat zit wel goed." De organisatie en deelnemers hebben zich de afgelopen dagen weten aan te passen aan het weer. Maar nu blijkt een ander avontuur op ze af te komen. Van het ene gaan Daniëlle, Anouk en al die tienduizenden anderen, naar het andere extreme. Andere uiterste Want donderdag wordt een tyfoon verwacht. Morgen breken de scouts hun tenten af, op een besluit van de organisatie van de World Scout Jamboree. Ze worden verplaatst naar de hoofdstad Seoul, en zullen onder worden gebracht in een hotel, waar de buitenactiviteiten zullen worden voortgezet.

