Wie helpt varkentjes Sjaakie, Brownie, Kleintje en Piggly aan geld en nieuw huis

Share to Nextdoor

De varkentjes Sjaakie, Brownie, Kleintje en Piggly werden 'ingehuurd' om de bramenplaag tegen te gaan in voedselbos De Groene Oase in Geestmerambacht, maar dreigen nu te worden geslacht. Om dat te voorkomen is de organisatie een inzameling gestart.

De Groene Oase

De afspraak was dat de varkentjes na 2 jaar naar de slacht zouden gaan. Maar in die periode zijn de vrijwilligers en bezoekers van het voedselbos van de varkentjes gaan houden en zien liever niet dat ze naar de slachtbank worden gebracht, schrijft mediapartner Streekstad Centraal. De vier varkentjes zijn gek op wroeten en ontzettend nieuwsgierig, vertellen de vrijwilligers op de site van de doneeractie. Twee keer per dag komen zij, ook wel varkenshoeders genoemd, naar het voedselbos om de varkens bij te voeren, het hek te controleren en natuurlijk om met de varkens te knuffelen Te weinig middelen Om de dieren van de slacht te redden, moeten de varkenshoeders een andere plek voor de varkentjes vinden. Ze schrijven namelijk dat ze niet genoeg vrijwilligers hebben en dat de omgeving ongeschikt is voor de dieren. Op het terrein staan veel jonge, fragiele fruitbomen en de ondergrond is te nat. Daardoor zakken de varkens tot aan hun ellebogen in de modder. Dat vinden ze niet fijn: ze moeten droog staan met de mogelijkheid om de modder op te zoeken.

"Al het geld zal naar de dieren gaan" Voedselbos De Groene Oase

Tot nu toe zijn er twee plekken gevonden waar de dieren welkom zijn. Maar om alles goed te regelen, is dus nog wel geld nodig. Het bedrag wat met de inzamelingsactie wordt opgehaald is bedoeld voor het uitkopen van de betrokken partijen, voer voor de komende periode en mogelijk bijkomstige kosten zoals administratie of medische zaken. Ook willen de varkenshoeders de dieren een zakcentje meegeven. "Al het geld zal naar de dieren gaan", schrijven ze. Tot nu toe staat de teller op ruim 3600 euro. Het doel is tienduizend euro.

Lees ook Noordkop & Texel De Groene Oase is het eerste voedselbos van de provincie