Moordzaak Medemblik: Noodweer en ongeluk of ontmoeting tussen criminelen?

Was er vorig jaar september in Medemblik sprake van een ongeluk en noodweer, of was het een geplande ontmoeting tussen meerdere criminelen? De advocaat van de 27-jarige M. F., die ervan wordt verdacht de Kroaat Herni Lukačević (54) te hebben gedood bij een loods waar 1.000 kilo cocaïne werd gevonden, wil dat hij voorlopig vrij komt. Ondertussen verricht de politie aanvullend onderzoek.

Er zou een nachtelijke ruzie zijn ontstaan over drugs, of beter gezegd: een overval. In totaal werden er drie lege hulzen gevonden, die duiden op een schietpartij. Uiteindelijk werd Lukačević overreden door een Ford Transit. Deze zou eigendom zijn van de medeverdachte, maar door F. zijn bestuurd. Hem wordt door het OM 'het opzettelijk en met voorbedachten rade overrijden' van het slachtoffer verweten. De overleden Kroaat werd de volgende ochtend gevonden.

Veel is nog onduidelijk, maar wel zeker is dat zich wildwesttaferelen afspeelden op het verlaten en aardedonkere terrein aan de Vereweg, tussen Oostwoud en Medemblik. De ontmoeting tussen F., zijn compagnon C. R. en enkele personen uit voormalig Joegoslavië, liep daar volledig uit de hand.

De verdediging hield het tijdens de tweede inleidende zitting in de rechtbank van Haarlem - opnieuw - op noodweer. "Hij werd beschoten en moest wegduiken om te overleven. Uit een telefoongesprek dat vlak daarna werd gevoerd, is te horen dat hij niet precies wist wat of wie hij geraakt had. Dat er iemand is overleden valt te betreuren, maar dat wil niet zeggen dat het met opzet is gedaan", zei advocaat Van Boom. "Als hij niet op die persoon was ingereden, was mijn cliënt er niet meer geweest."

Hij pleitte voor voorlopige vrijlating, totdat de zaak verder wordt behandeld. "Hij heeft in zijn leven nog geen vlieg kwaad gedaan en wil graag tijd doorbrengen met zijn vrouw en kind."

Feiten te ernstig

De officier van justitie denkt daar anders over. "De verdachte nu vrijlaten, zal de samenleving schokken. Daar zijn de feiten te ernstig voor", zei ze onder meer. Naar aanleiding van de verklaring die F. onlangs aflegde, wordt er aanvullend forensisch onderzoek gedaan.

Het verhaal van de verdachte roept bij de officier extra vragen op. "Hij verklaarde dat hij later pas hoorde dat er iemand was overleden, terwijl dat in een telefoongesprek direct na het incident al ter sprake kwam. En hij zei ook de desbetreffende loods in Medemblik niet te kennen, terwijl een getuige heeft verklaard daar vaker met hem te hebben afgesproken. Dus er zijn nog veel vragen. Wie overviel wie? Waarom waren ze daar? Was het een ontmoeting tussen een crimineel en een andere crimineel?"

De rechtbank beslist morgen of F. voorlopig wordt vrijgelaten. Het streven is om eind september het aanvullende onderzoek afgerond te hebben en in december worden er nog verschillende getuigen gehoord.