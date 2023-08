Trouwen in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum? Damy en Maureen wilden niets liever

Je kan een museum bezoeken, maar in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen kun je ook trouwen. Dat deden ook Damy en Maureen (27), die in de Wieringer kapel elkaar het jawoord gaven. "De nostalgie die het uitstraalt, ik vind het heel mooi."

Als iedereen zit komt het bruidspaar de kapel binnen, gaan zitten, en worden welkom geheten door trouwambtenaar Judy Kaagman. En ondanks dat het stel de trouwerij tot in de puntjes hebben voorbereid zijn er zenuwen. "Ik vond het best spannend", zegt Maureen. "Vooral in het begin, maar daarna spoelde de spanning weg", vult Damy aan.

Daar worden ze onder applaus opgewacht door vrienden en familie. Van daaruit lopen ze door het historische buitenmuseum naar de Wieringer kapel: een populaire trouwlocatie in Enkhuizen. Jaarlijks worden er zo'n 45 huwelijken voltrokken. Ooit begonnen in de jaren 70 van de vorige eeuw toen het museum nog maar in aanbouw was.

Ze zijn bijna 11 jaar samen. Waar Maureen als jong meisje al droomde, was dat bij Damy niet gelijk het geval. Groot was de verrassing dan ook toen hij voor haar op de knieën ging. Op de dag van hun huwelijk zit het weer niet mee, maar het bruidspaar komt precies op het juiste moment aan in het Zuiderzeemuseum.

Lachen om het jawoord: 'Beetje droog in de keel'

Bij het jawoord van Damy schiet zijn stem even omhoog, gevolgd door nog een ja. De zaal komt niet meer bij, het bruidspaar schiet ook in de lach. "Beetje droog in de keel, m'n stropdas die strak zat. Maar twee keer telt ook toch", zegt de bruidegom lachend.

De keuze om te trouwen in het Zuiderzeemuseum is een bewuste. "Het is heel sfeervol. Ook mooi om in een kapel te trouwen in plaats van een gemeentehuis", aldus Damy. Ook heeft het voor Maureen een speciale reden. "Ik werk hier en het voelt voor mij als mijn tweede thuis, dus waar kan je beter trouwen."

Verwachtingen overtroffen

Na afloop van de ceremonie volgt de receptie, even verderop in het museum. Na het aansnijden van de taart is de spanning weg en geniet het paar van de mooie dag. "Het is nog beter dan ik vooraf had gedacht. Om alles zo te zien was heel mooi", aldus Maureen. Dat vindt Damy ook. "Als ik er nu zo op terugkijk, heeft het de verwachtingen overtroffen." En dan moet het diner en het grote feest nog beginnen.