Gemeente: avondsluiting tennisbanen TCU 'niet de bedoeling', maar opening nog onzeker

Als de Uitgeesterse tennisvereniging TCU aantoont dat er geen lawaai van haar tennisbanen komt, dan mogen die straks tóch na half acht 's avonds openblijven. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de club, gemeente en Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Clubjurist Koos van Driel heeft er geen goed woord voor over. "Er is in zeventig jaar niet één keer geklaagd over de tennisbanen. En nu moet TCU duizenden euro's betalen voor een rapport om te bewijzen dat er geen overlast is. Het is de omgekeerde wereld."

Naar aanleiding van klachten over zulk padel-lawaai in Uitgeest kwam ODIJ anderhalve week geleden in actie: vanaf 28 augustus mag er na half acht 's avonds niet meer gespeeld worden op het sportpark van TCU. Tot verbazing van het bestuur en de leden van de club geldt dat verbod niet allen voor padel, maar ook voor tennis.

ODIJ: "Als uit dat geluidsrapport blijkt dat ze kunnen voldoen aan de geluidsnormen, dan is er geen overtreding meer. De vorm is aan TCU."

Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de club, de gemeente en OD. Een gemeentewoordvoerder: "Het was voor de gemeente niet de bedoeling dat naast de padelbanen ook de tennisbanen straks 's avonds moeten sluiten."

"Als ik per ongeluk iets laat vallen, dan is het 'niet de bedoeling'. Dít is gewoon prutswerk"

"Hieruit blijkt maar weer wat een prutsers het zijn", neemt jurist Van Driel geen blad voor de mond. Hij was vanwege vakantie zelf niet bij het gesprek. "Juridisch en theoretisch gezien moet de club zich aan een bepaalde geluidsnorm houden, die als álle banen bezet zijn overschreden kan worden. Maar in de praktijk heeft níemand er last van."

"Wij willen gewoon een oplossing, waarbij we 's avonds kunnen tennissen en padellen, zonder dat iemand daar last van heeft"

Hij vervolgt: "Eerst was er een tennisvereniging met alleen tennisbanen en waren er geen klachten. Toen kwamen er huizen naast en waren er nog steeds geen klachten. Sinds kort zijn er ook padelbanen, toen kwamen er klachten over padel. En nu moet TCU bewijzen dat er geen geluidsoverlast van de tennisbanen komt. Zo'n rapport kost duizenden euro's."

De uitspraak dat 'het niet de bedoeling is van de gemeente' is volledig tegen het zere been van Van Driel. "Als ik per ongeluk iets uit mijn handen laat vallen, dan is het 'niet de bedoeling'. Dít is gewoon prutswerk, een onzorgvuldige voorbereiding van de gemeente en OD. En nu moet TCU voor de kosten opdraaien."

Langetermijnoplossing

Clubbestuurslid Nick Timmer was bij het gesprek met de gemeente en ODIJ en hoopt op een snelle, goede oplossing. "Wij willen gewoon een langetermijnoplossing, waarbij we 's avonds kunnen tennissen en padellen, zonder dat iemand daar last van heeft."

Timmer "Padel maakt lawaai, dat weten we en erkennen we ook. Daarom spelen we dat tot maximaal negen uur 's avonds en zijn wel al in gesprek over het plaatsen van een geluidsmuur." Volgens de gemeentewoordvoerder mag er vanaf 28 augustus sowieso niet meer gepadeld worden vanaf half acht 's avonds.