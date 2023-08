Hoe gaat het met de inwoners van Zaanstreek Waterland? Welke thema's vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij en welke kansen zien ze? De Stand van NH is een journalistiek project van NH, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en gaat in gesprek. Tiny, Arie, Gerard, Tom, Peter en Esmerald lieten zich fotograferen en interviewen. Klik hieronder op de portretten en lees hun verhaal.