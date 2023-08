Bovenbuurman schrikt wakker van ramkraak: "Ik lag te schudden in mijn bed"

De bovenbuurman van juwelier Van Dodenwaard in Bloemendaal, waar vannacht een ramkraak is gepleegd, zegt dat hij lag te schudden in zijn bed toen een personenauto een vuilcontainer tegen de voorpui ramde. "Het waren een paar ongelooflijke klappen en weg waren ze."

De etalageruit van de juwlier is inmiddels dichtgetimmerd. - Fred Segaar/NH Nieuws

De berichten over de ramkraak bij de lokale juwelier die vannacht rond 02.30 uur werd gepleegd, trekt vanochtend publiek naar de winkel. In het dichtgetimmerde pand op de Bloemendaalseweg in het centrum neemt de eigenaar binnen de schade op en veegt de brokken bij elkaar. Hij is niet voor commentaar beschikbaar. Buiten klitten mensen bij elkaar. "Vreselijk dat dit zo maar bij je om de hoek gebeurt", zegt een oudere vrouw.

Slapen De man die maar een paar meter boven de vernielde voorgevel lag te slapen op het moment dat de ramkrakers een ijzeren vuilcontainer naar binnen reden, zegt dat hij lag te schudden in zijn bed. "Echt heel grof hoe ze te werk zijn gegaan. Ik hoorde een paar enorme dreunen en toen ik naar buiten keek, zag ik iemand op een scooter wegrijden. Daarna was de politie snel ter plaatse." Geschrokken De bewoner die niet zijn naam wil vermelden, zegt dat hij is geschrokken maar in de ramkraak geen aanleiding ziet te verhuizen. "Nee, ik woon hier fijn, helaas gebeurt dit soort dingen nu eenmaal vaker." Hij doelt op een inbraak bij dezelfde winkelier een kleine vijf maanden geleden. In de ochtend van 13 maart werd toen een rolluik beschadigd maar niets meegenomen.

Drie verdachten Ook bij de ramkraak van afgelopen nacht is niets ontvreemd, zo laat de politie weten. Een woordvoerder meldt dat drie verdachten op een scooter in de richting van Overveen zijn gevlucht. De auto die is gebruikt voor de ramkraak, is vorige maand als gestolen opgegeven. Ook de kentekenplaten zijn van diefstal afkomstig.