Kobus uit Wervershoof wil meer aandacht voor platteland: 'In Den Haag denken ze dat we domme boeren zijn'

Kobus (52) is een echte West-Fries. Geboren in Hoorn en nu zo'n 25 jaar woonachtig in Wervershoof. We ontmoeten hem in zijn opvallend vrolijke tuin, vol met grappige beeldjes en andere kunst. Ook valt direct op dat zijn voet in het verband zit: "Het zit even niet mee", merkt Kobus nuchter op.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Ik heb kanker gehad, had ook hartproblemen en nu gedoe met mijn voet. Er is een stuk van mijn teen geamputeerd en de wond wil niet goed genezen. Daardoor ben ik minder mobiel en dat vind ik lastig. Ik ben afgekeurd, maar ben graag actief als vrijwilliger voor mensen met dementie in Lutjebroek en ook bij Leekerweide voor mensen met een meervoudige beperking. Ik ga dan met ze wandelen, maar door mijn voet gaat dat nu even niet. Dat is wel jammer, want de mensen zijn erg blij als je er bent en ik krijg daar veel voldoening van."



Typisch West-Frie s

"Ik werkte vroeger hier in de glastuinbouw, in de tomaten en bloemen. Dat was leuk werk, maar het kan nu niet meer. Ik krijg hulp van mijn vijf broers en ook buren zouden me helpen als ik het ze zou vragen. Maar ik sta liever voor anderen klaar dan dat ik zelf om hulp vraag. Dat is misschien wel typisch West-Fries."





"Ik vind helemaal niet dat West-Friezen stug zijn of binnenvetters, wat sommigen zeggen. Ze zijn behulpzaam en staan voor dingen open. Wel zijn hier in Wervershoof de "echte Wervershovers" graag onder elkaar. Mensen van buiten zijn toch net iets ander volk. Maar het is niet zo dat je er niet tussenkomt als je import bent. Als je gewoon meedoet, kom je er echt wel bij."





"Ik heb een heel fijn stekkie hier in Wervershoof. Ik heb maar één directe buurman. In deze buurt rijden ze wel altijd heel hard door het dorp, dat mag worden aangepakt. Ook het groen vind ik niet altijd goed onderhouden, het ziet er vaak rommelig uit. En er zijn niet zo veel winkels in Wervershoof dan vroeger, dat is wel iets minder. Je kunt hier leuk uitgaan. Ik ga ook graag naar Zwaagdijk toe waar ik hiervoor woonde, lekker naar een café."



Niet alleen de schuld Rutte

"Landelijk zijn er de nodige problemen. Ik vind het op zich terecht dat het kabinet is gevallen, ze konden niet goed samenwerken. Maar alles moet nu wel opnieuw en dat is natuurlijk een slechte zaak. Ook vind ik het onterecht dat Rutte overal de schuld van krijgt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen heb ik niet kunnen stemmen, omdat ik in het ziekenhuis lag. Maar ik had BBB willen stemmen. Of ik dat in november ga doen betwijfel ik, want die partij heeft nog heel weinig ervaring."



Den Haag vergeet platteland

"Een stem op de BBB zou voor mij een beetje een proteststem zijn. Het is een ander geluid. Ze komen meer op voor het platteland en dat vind ik belangrijk. De huidige politiek draait vooral om de Randstad. Ze hebben geen idee wat hier gebeurt en wat er hier leeft. Ze denken volgens mij dat we hier domme boeren zijn."





"Dat zie je ook als het gaat over de locatie voor de opvang van asielzoekers. Ze doen het wel in de dorpjes, maar niet in de rijke gebieden. Ik vind dat er te veel asielzoekers deze kant op komen en dan vooral de gelukszoekers. Ik geef ze ook gelijk, want hier kun je alles krijgen. De echte rechtse partijen willen dat dit verminderd wordt, maar daar ben ik ook niet zo'n fan van."

Weg uit EU

"Er moet minder geluisterd worden naar Brussel. Als er iets moet gebeuren, wordt er gezegd: "Dat mag niet van Brussel". Het liefst zou ik willen dat we uit de EU stappen. Het heeft ook wel voordelen natuurlijk. Maar de land- en tuinbouw wordt gewoon de nek omgedraaid door natuurbeleid uit Brussel."



Niet heel gelukkig, wel optimistisch