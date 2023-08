Johan uit Hoorn over 'zijn' Kersenboogerd: "De wijk heeft zijn ups en downs, dat is altijd zo geweest"

Johan (75) is een echte Horinees. Hij woont al ruim 35 jaar in de wijk Kersenboogerd. We treffen hem op straat, stevig doorstappend. Hij traint voor de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Toch is hij bereid om uitgebreid met ons te praten.

De Stand van NH is een journalistiek project van NH, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze?

"Het is hier wel gezellig in Hoorn Kersenboogerd. Ik woon hier vanaf 1986 en heb op verschillende plekken in de wijk gewoond. De laatste twintig jaar woon ik aan het Betje Wolfplein."



Ups en downs

"De wijk heeft wel z'n ups en z'n downs. Dat is nu zo en altijd zo geweest. De contacten hier zijn leuk. Bij mij in de flat ken ik bijna iedereen. Ik groet veel en maak veel praatjes. Mijn kinderen en kleinkinderen wonen ook in deze wijk, wat erg leuk voor mij is. Er zijn bovendien fijne faciliteiten, ik woon boven de winkels."





"Wat minder is, is dat mensen rotzooi op straat achterlaten. En rotzooi trekt nog meer rotzooi aan. Ook weet niet iedereen hier wat respectvol met elkaar omgaan is. Soms moet je zelfs naar de politie toe, dat is niet fijn."



Buurtfeest voor verbinding

"De verbondenheid met elkaar is er dus wel, maar niet altijd en met iedereen. Het kreeg wel een boost door het buurtfestival dat we onlangs hadden. Ik heb daaraan meegeholpen. Er kwam zo'n 1.000 man op af en ik ontmoette allerlei mensen die ik nog niet kende. Er waren optredens en het was leuk om te merken dat we zoveel muzikanten in de wijk hebben. De dag erna was er ook nog een kunstroute door de wijk. Dan zie je dat er onwijs veel mensen zijn die hele mooie kunst maken."



Lokaal bestuur

"Over het lokaal bestuur ben ik 50-50 tevreden. De politici doen wel hun best, maar soms mis ik een duidelijke lijn in het beleid. Zo is er al heel veel geld naar de Carbasiustunnel gegaan, maar is de tunnel er nog steeds niet. Het contact met de gemeente is wel goed geregeld. Er is hier een 'wijklab' van de gemeente, een soort stadskantoor van Hoorn waar je terechtkunt met vragen. Wel jammer dat het niet altijd open is, maar meer mensen zouden hiervan moeten weten en gebruik van moeten maken."

Onduidelijkheid energietransitie "Ik houd me niet zo heel erg bezig met de landelijke politiek. Ik volg het allemaal wel. Het meest urgente probleem vind ik de afhandeling van die toeslagenaffaire. Belachelijk dat het nog steeds niet is opgelost. En de energietransitie, het duurt allemaal heel lang en er is veel onduidelijkheid over. Moeten we nou aan de waterstof, of aan een warmtenet? We moeten allemaal aan de elektrische auto's, maar kan het stroomnetwerk dat aan?"



Geluk