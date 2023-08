Grootste finale in carrière gaat verloren voor tennisser Tallon Griekspoor

Een mooie bekroning van een topweek in Washington was iets te hoog gegrepen voor Tallon Griekspoor. De 27-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep speelde vannacht de finale van het ATP-toernooi in de Verenigde Staten, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Daniel Evans: 5-7, 3-6.

Tallon Griekspoor in actie - Orange Pictures

In de aanloop naar de finale had Griekspoor afgerekend met een aantal grote namen. Liam Borady, Gaël Monfils, J.J. Wolf en de als eerste geplaatste Taylor Fritz moesten er allemaal aan geloven tegen de Noord-Hollander. Zijn papieren voor de eindzege waren dus goed, maar tegen Evans kwam hij niet in zijn spel. De eerste set ging met 7-5 naar zijn tegenstander toe. Griekspoor werkte daarin wel drie breakpoints weg, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Brit er met de set vandoor ging. Vervolgens lag de partij ruim anderhalf uur stil vanwege regen bij een stand van 2-2 in de tweede set. Na de onderbreking liep Evans weg bij Griekspoor en pakte hij ook de tweede set: 6-3. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies