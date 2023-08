De zon is onderweg: deze week ook eindelijk zomerweer in Noord-Holland

Volgens NH-weerman Jan Visser is er dit weekend 'heel veel' regen gevallen. Op NH Radio vertelt hij dat dit in en rond Amsterdam en het meeste was. Maar ook in andere plekken in Noord-Holland was het nat. Zo viel er in Purmerend 80 millimeter. Anders gezegd betekent het dat er in Purmerend 80 liter water - ofwel 8 emmers - per vierkante meter is gevallen. Dat had voor veertig auto's een catastrofale afloop. Doordat een parkeergarage in Purmerend volliep met water, kunnen deze auto's als verloren worden beschouwd.

Daarbij was het gisteren ook nog eens koud, aldus de NH-weerman. "In De Bilt (red. het weerstation van het KNMI) was het de koudste 6 augustus ooit gemeten, met nog geen 16 graden."