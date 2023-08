Kunst van overleden schilder Peter Balm houdt geschiedenis van Spaarndam levend

Spaarndam moet sinds maart een groot creatief talent missen, maar schilder Peter Balm leeft voort in zijn schilderijen. In de Stompe Toren worden de komende tijd talloze schilderijen van landschappen, dorpsgezichten en snelwegen van zijn hand tentoongesteld. Met de opbrengst worden activiteiten georganiseerd, waarmee de geschiedenis van het dorp levend wordt gehouden.

Vlak voor zijn overlijden heeft de 79-jarige Peter een overeenkomst getekend. Hij wilde dat de Historische Werkgroep van Spaarndam 132 schilderijen van hem zou erven. Deze werkgroep, waarvan hij jarenlang lid is geweest, zet zich in om de geschiedenis van het dorp levend te houden. Ze houden een archief bij en organiseren activiteiten.

Al van kinds af aan was Peter altijd aan het tekenen. Na zijn pensioen, vanaf zijn 64e, is hij pas echt actief gaan schilderen. "Hij meldde zich bij de Kunstacademie in Haarlem om te leren tekenen", vertelt Ria. "Maar zij zeiden: 'Wij kunnen u niets meer leren op het gebied van tekenen. Misschien moet u gaan schilderen.'"

Peter had de ziekte van Parkinson. De afgelopen jaren ging het steeds slechter met hem. "Op een dag zei hij tegen mij: 'mijn werk is voltooid''', vertelt Ad Brand (75), een goede vriend van Peter uit Haarlem. "Zijn hand was niet meer vast genoeg. Hij kon het niet verdragen als de punt van zijn kwast ergens anders terecht kwam dan hij had bedoeld."

Exposities in onder andere Monnickendam, Spaarndam en Haarlem volgden. "Hij had zijn passie gevonden", vertelt ze. Desondanks stopte hij vijf jaar geleden in verband met zijn achteruitgaande gezondheid met schilderen. "Ik vind het knap dat hij zijn hartstocht kon loslaten. Hij kon het leven aanvaarden zoals het is. Hij zeurde er nooit over. Hij had zoiets van: ik kan er wel over mopperen, maar er is geen weg terug."

Peter hakte zelf de knopen door in zijn leven. Nadat hij er zelf voor had gekozen om te stoppen met schilderen, besloot hij zelf om euthanasie te laten plegen. "De laatste weken van zijn leven waren zwaar", vertelt zijn vrouw. "Hij was doodziek. Hij heeft in de hospice nog afscheid van iedereen genomen. De dokter kwam en vroeg af hij nog achter zijn besluit stond. Hij was vastbesloten. Hij aanvaarde het."