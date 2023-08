Agenten uitgescholden na berichten over Canal Parade: "Nog een lange weg te gaan"

Een van hen is een wijkagent uit Buitenveldert, die gisteren dienst had bij de Mobiele Eenheid. Via zogeheten Instagram stories, dat zijn korte video's of foto's die na 24 uur verdwijnen, liet hij weten wat hij aan het doen was. Zo vertelde hij gisteravond: "Het is gezellig in de stad, het is gelukkig droog, dus we zien dat mensen wat meer blijven hangen nu. Het is rustig voor ons en dat is alleen maar een goed teken."

Deze teksten werden niet door iedereen gewaardeerd, schrijft hij vandaag. "Wat mij dan toch tegenvalt zijn de helden die dan berichtjes sturen met teksten die ik hier niet zal herhalen. Alleen omdat ik mijn werk doe bij de Pride word ik dus uitgescholden voor van alles en nog wat... We hebben nog een lange weg te gaan als het gaat om elkaar te respecteren en een stuk normen en waarden."

Ook een agent van het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die vanaf de kade een aantal beelden van passerende boten had gedeeld, kreeg naar eigen zeggen 'bijzondere' berichten. Ze deelde een van de berichten, waarin ze onder meer 'vieze lesbo met je gayvriendjes' werd genoemd en er verder veelvuldig met 'kk' werd gescholden.

Vandaag is het de laatste dag van de Pride. Er vindt op dit moment nog een slotfeest plaats op de Dam.