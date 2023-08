Annabel Nanninga (JA21) wil naar Den Haag

Annabel Nanninga, fractievoorzitter van de Amsterdamse fractie van JA21, wil de Tweede Kamer in na de verkiezingen in november. Dat bevestigt ze via Twitter na een bericht van De Telegraaf .

De krant schreef dat ze intern heeft aangegeven dat ze naar Den Haag wil. Binnen JA21 was dat al een tijdje bekend, schrijft Nanninga ook op Twitter. Ze moet nog wel door leden van de partij op de kieslijst gezet worden.

Opladen

"Ja ik heb gesolliciteerd, iets wat intern al voor de val van het kabinet bekend was dat ik dat zou doen", twittert Nanninga. "Ben nu met mijn gezin op vakantie voordat - naast het gewone werk - het verkiezingsgeweld losbarst. Zin in want ik hou van campagne voeren, maar eerst even opladen!"

Ze benadrukt dat ze geen fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer wil worden. Op dit moment is Joost Eerdmans dat.

Eerste Kamer

Nanninga zit voor JA21 ook al in de Eerste Kamer en ze zat tot april 2023 voor de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Mocht ze inderdaad in de Tweede Kamer terechtkomen, dan zal ze niet meer in de Eerste Kamer mogen zitten. Een combinatie van raadslid en Tweede Kamerlid is wel toegestaan, maar komt niet vaak voor.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden op 22 november plaats.