Geen geld, spelersverlies en nieuwe coach, maar honkballers Amsterdam Pirates verrassen

Een hoofdsponsor die ermee stopte, veel spelers die vertrokken en een nieuwe coach. Het zag er aan het begin van de honkbalcompetitie slecht uit voor Amsterdam Pirates. Maar tegen de verwachting van de buitenwacht in draait het team van coach Mervin Gario een prima seizoen. "Niemand had dit verwacht en ik ben heel erg trots op die jongens", aldus Gario.

Pirates staat nu derde in de competitie, vlak achter landskampioen HCAW dat tweede staat. Pas in oktober wordt er in de Holland Series om het landskampioenschap gespeeld, maar Gario denkt dat Pirates kans maakt om zich hiervoor te plaatsen.

Daarvoor moet Pirates zich plaatsen voor de play-offs en daarna een best-of-five serie winnen. "Wij zijn wel de underdog en moeten ons eerst plaatsen voor de play-offs. Wij doen het stap voor stap, maar de kans is aanwezig."

Tekst loopt door onder video