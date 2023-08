Ondanks ondergelopen tenten en natte slaapzakken hebben scouts zin in Jamborette

Weer of geen weer, een ding is zeker: regen mag de pret niet drukken voor de ruim 3500 scouts op de Jamborette in Spaarnwoude. Een van hen is Gijs (13) die vooral uitkijkt naar mensen ontmoeten en de disco.

V.l.n.r. Jelle, Gijs, Kiki en Emily - Mike van Dijk

"Onze scoutingvereniging de Vliegende Pijl uit Haarlem is gewoon de leukste van heel de wereld", roepen de vier Haarlemse scouts Kiki, Jelle, Gijs en Emily in koor. Met hun schoenen staan ze in een zompig grasveld. "We doen hier op de Jamborette veel leuke dingen zoals hiken, suppen en zwemmen. En er is een kabelbaan", vult Kiki (13) aan. 26 nationaliteiten De Jamborette is een internationaal scoutingkamp dat een keer in de vier jaar wordt georganiseerd in Spaarnwoude. Bij deze editie komen er zo'n 3500 scouts uit 26 landen samen om leuke activiteiten te doen. Het eenzijdige beeld van welpen en verkenners die bezig zijn met knopen leggen en hutten bouwen ligt in het verleden. "We zijn hier om andere scouts te ontmoeten en vrienden te maken", vertelt de 13-jarige Gijs enthousiast. "En er is ook een disco, waar ik graag heen wil." (Tekst gaat door onder de foto)

Drie scouts komen aan op Station Spaarnwoude - Menno Driessen

"Ik heb scouts uit Brazilië, Ierland en Israël ontmoet en dat is superleuk. Iedereen draagt zijn eigen kleding", vertelt Kiki. "Zo dragen de Schotten rokken. Ze praten inderdaad geen Nederlands, dus we doen dat in het Engels wat we hebben geleerd op school. Dat is prima te doen." Zuid-Korea Naast de Jamborette in Spaarnwoude is er ook een grotere in Zuid-Korea aan de gang. Ook op die editie speelt het weer geen positieve rol. "Nee, ik had niet liever in Zuid-Korea willen zijn, het is daar veel te warm. Dan kun je beter hier zitten in de regen", zegt Emily (12).

