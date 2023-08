Wraakporno of oplichting? Wie verspreidde deze rare briefjes in Heerhugowaard?

Enkele Heerhugowaarders kregen gisteren en vandaag wel een hele vreemde brief door de bus. In de brief werd geschreven over een zogenaamde ex-vriendin van de verzender met een QR-code die zou leiden naar expliciete foto's. De politie vermoedt dat het om een verzonnen verhaal gaat. Ontvangers van de brief reageren verbolgen.

Beeld: Politie

"De afgelopen 7 jaar was ik samen met mijn Samantha maar zij heeft dit allemaal verpest door de afgelopen maanden overspel te plegen met 2 (!!) van haar collega's." Zo begint het raadselachtige bericht. Door wie de brief is verspreid is niet bekend. Een experiment Onderaan staat een QR-code die volgens de brief zou moeten leiden naar expliciete foto's. Maar als je deze code scant, brengt het je naar een platform waarop afbeeldingen en video’s gedeeld kunnen worden. In de betreffende foto wordt gesproken over een experiment. "Wat ons betreft een slecht uitgevoerd experiment", aldus de politie. Zij vermoeden dat het om een verzonnen verhaal gaat. De brief zou zijn verspreid door zo'n beetje heel Heerhugowaard. Verdacht duo De politie laat weten op de hoogte te zijn en zegt meerdere meldingen en camerabeelden te hebben ontvangen van een verdacht duo die de brieven aan het verspreiden zijn. Om wie het gaat, is nog niet bekend. "Mochten de personen die de brieven verspreiden dit bericht zelf ook lezen, dan komen wij graag met hen in contact", aldus de politie. Mocht je een brief hebben ontvangen, dan raadt de politie het af om de code te scannen. "Net zoals bij (phishing)mails is het belangrijk om op te letten op welke mogelijke website je terecht komt."