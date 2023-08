Oudkarspelse Daphne van Domselaar excelleert bij winnend Oranje op WK

Oranje was op voorhand al de favoriet en het was al snel duidelijk waarom. In de openingsfase kreeg Nederland kansen uit hoekschoppen en na acht minuten prikte Jill Roord raak na een hoekschop van Ajacied Sherida Spitse. Vervolgens kroop Zuid-Afrika meer uit haar schulp en werd het gevaarlijk met de snelheid voorin, maar Van Domselaar hield haar doel schoon. Met name op twee grote kansen van Thembi Kgatlana liet de Oudkarspelse goalie zich gelden.

In de tweede helft had Oranje het betere van het spel. Het resulteerde in een snelle tweede treffer via Lieke Martens, maar die werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Na ruim een uur viel de bevrijdende 2-0 wel via Lineth Beerensteyn. De spits werd weggestuurd door Martens en schoot via een grabbelende keepster van Zuid-Afrika raak. Beerensteyn maakte even later ook nog een treffer, maar ook deze werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Door de overwinning gaat Oranje door naar de kwartfinale van het WK vrouwenvoetbal. Op vrijdag om 03.00 uur wacht een ontmoeting met Spanje.