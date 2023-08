Demente bewoner (80) zorginstelling niet naar rechter voor bedreigen begeleider

Het incident vond op 8 maart van dit jaar plaats. De hoogbejaarde man zou snel achter de medewerkster naar een kantoor zijn gelopen, haar belemmerd hebben het kantoor te verlaten en zich dreigend uitgelaten hebben. De man zou 'jij blijft hier' geschreeuwd hebben. Ook zou hij tegen de schouders van de zorgbegeleider geduwd hebben en haar polsen vastgepakt hebben.

Eerder veroordeeld

De verdachte, die leidt aan Alzheimerdementie, was eerder al veroordeeld voor geweld tegen een medewerker van een andere zorginstelling. Hij stak haar meerdere keren met een keukenmes. Het OM wilde hem vanwege zijn 'strafrechtelijk verleden', het gevaar op herhaling en de dreiging die er van hem af ging vervolgen voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging op 8 maart.

De rechtbank begrijpt die beslissing, maar stelt dat de 80-jarige verdachte 'niet in staat is om de strekking van de tegen hem ingestelde vervolging te begrijpen'. Ook is hij onvoldoende in staat om met zijn advocaat de zaak te bespreken, de verdedigingsstrategie te bepalen en de processtukken te begrijpen. Eerder bleek al dat hij niet meer uit eigen herinnering kan verklaren.

Hechtenis

De vervolging moet daarom geschorst worden, schrijft de rechtbank in het vonnis. Toch vindt de rechtbank het voor zowel de verdachte als de maatschappij belangrijk dat zijn voorlopige hechtenis, de hoogbejaarde man zit inmiddels in een andere instelling, door blijft gaan. De rechtbank spreekt namelijk ook van een 'hoog recidiverisico op geweldsdelicten'.

Hoewel er dus geen gerechtelijke zitting meer volgt, blijft hij dus in die nieuwe instelling vastzitten. Mocht dat door omstandigheden in de toekomst niet meer kunnen, dan moet hij naar een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).