Haarlemmer Jordy Clasie wil in Nederland blijven en verlengt bij AZ

De 32-jarige Clasie kwam in 2019 over van het Engelse Southampton. Inmiddels staat de teller al op 142 gespeelde wedstrijd in de hoofdmacht van de Alkmaarders. Eerder was Clasie actief voor Feyenoord, Excelsior en Club Brugge.

Geen buitenlands avontuur

Tegenover ESPN liet Clasie weten af te zien van een nieuw buitenlands avontuur. "Ik heb het thuis ook besproken met mijn vrouw en kinderen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om in Nederland te blijven. Ik voel me hier goed en heb het naar mijn zin."