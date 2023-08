Pand Russische handelsfederatie in Zuid door ME ontruimd na tweede kraakactie

De Mobiele Eenheid heeft vanavond opnieuw het pand van de Russische handelsfederatie aan de Veluwelaan in Zuid ontruimd. Het is de tweede keer in ongeveer een maand tijd dat dit gebouw ontruimd wordt.

ME ontruimt pand Russische handelsfederatie Inter Visual Studio / Talha Andaç

De ME is rond 19.30 uur met de ontruiming begonnen. Er is een kraker aangehouden voor het niet voldoen aan het bevel van een vordering, zegt een woordvoerder van de politie. Het lijkt erop dat de agenten niet speciaal voor deze klus van huis zijn geroepen, maar dat het om agenten ging die eerder vandaag tijdens de Canal Parade werkten. Het gebeurt vaker dat de Mobiele Eenheid na evenementen dit soort klussen doet.

Geen aangifte

De politiewoordvoerder zegt dat er geen aangifte is gedaan van de kraak en dat dat ook niet nodig was. "Er is een speciale kraakofficier van justitie en die heeft dit besloten."

Een kraker vertelde eerder vandaag tegen Het Parool dat het pand al twee weken geleden gekraakt is. "Als er een uitzettingsbevel komt, gaan we dat negeren. Dan moeten ze maar met de Mobiele Eenheid komen en wensen we ze succes", zei hij tegen de krant.

Deur open

Op 15 juli werd het pand ook al ontruimd door de Mobiele Eenheid. Dezelfde krakers zaten er toen naar eigen zeggen al een maand. Ze lieten een fotograaf van Het Parool binnen en zeiden dat de deur gewoon open was en ze alle sleutels van de deuren konden vinden.

Het Russische handelskantoor is al sinds de jaren 70 eigendom van Rusland en is zwaar beveiligd met tralies, camera's en voorzien van kogelwerend glas. Het pand werd in februari dit jaar door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gesloten.