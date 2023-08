Felroze protest tegen gloednieuwe 3D-brug in Noordbeemster

Wie over de gloednieuwe 3D-betongeprinte fietsbruggen in Noordbeemster rijdt, zal er misschien weinig aandacht aan schenken. Voor Afra en Ted Boon is de brug voor hun huis een doorn in het oog. Als protest schilderden ze daarom hun toegangspoort en hek roze. "Zo ga je niet met werelderfgoed om."

De schrik zit er bij Afra en Ted Boon goed in. En dat heeft niet alleen te maken met de komst van de 3D-brug voor hun stolpboerderij in Noordbeemster. Dat ze het ontwerp van de brug lelijk vinden is duidelijk. "Een vlag op een strontschuit", bekrachtigt Afra haar betoog. Maar hun angst en ergernis gaat verder terug.

Het echtpaar zegt nulmetingen (bouwkundige vooropname waarbij foto's van onder andere muren en scheuren worden gemaakt en geregistreerd, red.) te hebben gedaan, waarbij is gebleken dat er inderdaad scheuren in het huis zitten. "Ik heb het Spaans benauwd", vervolgd Afra. "Nu is het allemaal nog niet zo erg, maar we weten niet hoe ver de schade gaat."

Roze protest

Voor de stolpboerderij van het echtpaar staan nu protestborden, ook zijn het hek en de toegangspoort roze geschilderd. "Dat hebben ze ook in Groningen gedaan (als protest tegen gaswinning, red.). De brug belemmert bovendien ons zicht waardoor onze uitrit gevaarlijk is geworden", aldus Afra.

Het protest heeft ook te maken met de omgeving. Volgens Afra past de moderne brug niet in de omgeving, en al zeker niet bij haar gerestaureerde stolp die stamt uit 1850. "Ons huis is een beeldbepalende stolp die we in de oude staat hebben gerestaureerd. Nu ligt er een heel rare, hoge brug vlakbij waarvan iedereen ziet dat-ie nergens op slaat. Zo ga je niet met werelderfgoed om of de mensen die aan deze weg wonen."