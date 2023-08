Wandeltocht 100 van Leeghwater: alleen de snelsten hielden het droog

De 100 van Leeghwater, een wandeltocht van - inderdaad - 100 kilometer, was vooral voor de snellere lopers een groot succes. Zij hielden het namelijk droog. Wie het rustiger aan deed kreeg een flinke plens over zich heen, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De snelste lopers hielden het dit jaar droog tijdens de jaarlijkse tocht van 100 of 105 kilometer, in en om het Land van Leeghwater. Maar eenmaal in de middag kregen de deelnemers die het rustiger aan deden te maken aardig wat regen.

De 100 van Leeghwater begon vrijdagavond om 20.00 uur met goed weer. 190 wandelaars kwamen bij Café Bij Zuid in Zuidschermer op gang, in bijzijn van wethouder Christiaan Schouten. Het parcours voert wandelaars onder andere langs de dijken en wegen van De Schermer en De Beemster, en door de kernen van bijvoorbeeld Schermerhorn, Middenbeemster en De Rijp.

Hoewel steeds meer verenigingen moeite hebben om genoeg vrijwilligers op te trommelen, heeft de tienkoppige organisatie van de 100 van Leeghwater daar geen problemen mee. Ze kregen zo'n 150 vrijwilligers op de been om het evenement in goede banen te leiden. Dat waren er dit jaar zelfs twintig meer dan in 2022.

Fanatiekelingen

De wandelaars kwamen onder andere langs het Waagplein en het IJkgebouw in Alkmaar en eenmaal in het donker door Avenhorn. Daarna deden ze Edam, Purmerend en West-Graftdijk aan. Via Schermerhorn voert de route terug naar Zuidschermer. Voor degenen die een Long Distance Walker-stempel willen verdienen was er de optie om vijf kilometer extra te lopen.