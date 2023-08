AZ behoudt ongeslagen status dankzij minieme oefenzege op Bologna

Share to Nextdoor

AZ heeft ook zijn laatste oefenwedstrijd deze zomer winnend afgesloten. Tegen het Italiaanse Bologna werd het 1-0. AZ stapte zodoende in geen van zijn zeven gespeelde oefenwedstrijden deze voorbereiding als verliezer van het veld. In Alkmaar was Ernest Poku de enige doelpuntenmaker.

Myron van Brederode in duel met Jerdy Schouten van Bologna - Orange Pictures

De wedstrijd tegen Bologna werd gecombineerd met de open dag van de club en dus zaten de tribunes in het AZ-stadion goed vol. Op de plek van de naar AC Milaan vertrokken Tijjani Reijnders speelde Amerikaans international Djordje Mihailovic. Bij Bologna stond Sam Beukema in de basis. De verdediger maakte vorige maand de overstap naar de Serie A-club. Ook oud Telstar-speler Jerdy Schouten begon vanaf het eerste fluitsignaal. Lang wachten De toeschouwers in Alkmaar moesten lang wachten op de eerste grote kans. Na bijna een half uur spelen stak Mihailovic met grote passen het middenveld over, vond Myron van Brederode op de hoek van het strafschopgebied, die op zijn beurt de bal meegaf aan David Møller Wolfe. De mee opgekomen linksback schoot de bal jammerlijk te gehaast over het Italiaanse doel. Niet veel later kon AZ zijn tweede grote kans noteren. Mykhel Lahdo kwam vanaf de rechterflank naar binnen en haalde uit. Doelman Łukasz Skorupski van Bologna had de grootste moeite met het schot waardoor de bal bij Van Brederode belandde. De vleugelaanvaller kon de rebound echter niet op doel richten. Tekst gaat verder onder de foto.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In de tweede helft stonden er acht nieuwe namen aan de aftrap namens AZ. Een van die nieuwe spelers was Ernest Poku en de vleugelaanvaller liet gelijk van zich spreken. Drie minuten na de rust werd Poku diep gestuurd, kapte zijn tegenstander uit en schoot hard en hoog raak voor de 1-0. Na de openingstreffer gebeurde er opvallend weinig meer in de tweede helft. Bologna was niet bij machten om aan te vallen en AZ liep zich vaak stuk op de verdediging van de Italianen. Jesper Karlsson zorgde met een schot op de lat nog voor een spaarzaam hoogtepunt in de tweede helft. Ook Kenneth Goudmijn liet het publiek nog een keer opveren met een afstandsschot rakelings naast. Conference League en eredivisie Dankzij de zege sluit AZ de voorbereiding af zonder ook maar één duel te verliezen. Standard Luik, Lech Poznan, Club Brugge en Southampton werden allen aan de zegekar gebonden. Tegen Shakhtar Donetsk en Norwich City werd gelijk gespeeld. Het nieuwe eredivisieseizoen begint voor AZ op zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Aanstaande donderdag is de volgende wedstrijd van de Alkmaarders. Dan rijst de ploeg van Pascal Jansen af naar Andorra voor de ontmoeting met Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League.