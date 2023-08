Krommeniese geniet ondanks hittegolf van internationaal scoutingevent: "Gaat hartstikke goed"

Zinderende hitte en deelnemers die bij bosjes flauwvallen. De World Scout Jamboree in Zuid-Korea is bevangen geraakt door een hittegolf met temperaturen tot wel 39 graden. Acht Nederlandse deelnemers zijn onwel geraakt tijdens de hoge temperaturen tijdens de openingsceremonie. Voor gepassioneerd scout Daniëlle Boonstra uit Krommenie is vertrekken geen optie.

Daniëlle en haar dochter Anouk dénken er niet aan om op te stappen. Moeder en dochter verblijven nu zo'n zeven dagen in het Zuid-Koreaanse Saemangeum, Jeollabuk-do, waar ze deelnemen aan het internationale scoutingevent. Het tweetal is van kinds af aan al verbonden aan de Beverwijkse scouting en laten een beetje hitte hun once in a lifetime avontuur niet verpesten.

Schouders eronder

"Het gaat hartstikke goed met mij", vertelt Daniëlle tegen NH, vanuit een tentje op het Jamboree-terrein. Ze is niet de enige, ondanks de hitte telt het internationale event volgens de organisatie nog altijd zo'n 42,593 deelnemers. "In het begin was het nog een beetje aanpassen. Toen we naar Korea gingen was het 18 graden in Nederland, hier was het 32 graden", legt Daniëlle uit.

Dat bleek niet de enige lastige overgang. Een deel van de verblijven op het terrein was nog niet op orde. Daniëlle: "Wij waren er twee dagen eerder en toen was nog niet alles aangesloten. We hebben onze schouders eronder gezet en de organisatie geholpen, daardoor hadden de deelnemers die in dat gedeelte zouden verblijven allemaal stromend water en sanitair."

Tekst gaat door onder het informatiekader.