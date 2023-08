Omkleedruimte op Centraal Station voor Pride-vierders: "Voel me niet veilig zo te reizen"

De trein in, gehuld in de outfit waarin je je prettig voelt. Voor sommige Pridegangers is dat niet vanzelfsprekend. In de middenpassage van het Centraal Station is daarom een omkleedruimte ingericht waar feestgangers, die zich niet comfortabel voelen om uitgedost van huis te gaan, zich kunnen klaarmaken voor het feest.

Deze speciale omkleedlocatie op het Centraal Station begon allemaal bij het verhaal van Queen Elsa, die bij een koffiezaak op het station werkt. "Vorig jaar heb ik gevraagd aan mijn manager of ik me hier op Amsterdam Centraal mocht omkleden", vertelt de dragqueen.

"De reden waarom ik dat heb gevraagd is eigenlijk omdat ik me niet veilig voel om zo te reizen. Dus ik probeer zoveel mogelijk na te denken om mijn eigen veiligheid voorop te stellen, want dat moet helaas." En daarin is ze niet alleen, want er komen gedurende de ochtend tientallen pridegangers om zich om te kleden, of de puntjes op de 'i' zetten wat de make-up betreft.

Het verhaal van Queen Elsa staat niet op zichzelf. Ook Eevee stapte anders de trein in dan hoe ze er in het 'Change Station' bij zit. "Het enige wat ik al had is de make-up die je kunt zien", legt ze uit. "Ik ben de omkleedruimte ingegaan en heb daar mijn outfit aangedaan."