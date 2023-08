Activisten die bankfiliaal in Amsterdam-Oost bezet hielden na drie kwartier vertrokken

Hun boodschap: 'Stop met fossiel!'. "ING is niet de groene bank die ze zeggen te zijn. Het is een systeembank die miljarden heeft geïnvesteerd in de fossiele industrie, waarvan een groot deel heel recent", viel in het statement van de actievoerders te lezen.

In het statement van de groep valt verder te lezen: "Wist u dat ING meer dan driekwart van al zijn energie-investeringen in fossiele energie steekt? In de afgelopen jaren gingen miljarden euro's naar kolen, olie en gas. Ook draagt ING bij aan ontbossing."

Op het pand van ING waren posters geplakt, met daarop de tekst 'ING Fossiel Vrij!'. Ook hing er een doek en was het raam beklad; samen stelde dit een zee voor. Op een video die AT5 binnenkreeg, is te zien dat de activisten zogenaamd verdronken in de zee.

Reactie ING op protest in filiaal Middenweg

"We begrijpen de zorgen van XR met betrekking tot klimaatverandering, maar we denken dat direct stoppen met olie en gas niet de juiste en geen realistische keuze is. De samenleving is nog steeds sterk afhankelijk van olie en gas en daarom kunnen we niet per direct overstappen op 100% hernieuwbare energie. De capaciteit en de infrastructuur hiervoor zijn er simpelweg nog niet. Het gevolg is dat de samenleving volledig zou ontwrichten.

Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat energie betaalbaar en beschikbaar blijft voor de mensen thuis en voor bedrijven. Er is daarom een transitieperiode nodig om de huidige fossiel aangedreven economie voortvarend maar stapsgewijs over te laten gaan naar een duurzamere, door hernieuwbare energie aangedreven samenleving. De grootste impact in de strijd tegen klimaatverandering kunnen wij als bank maken door samen te werken met onze klanten en hen te helpen over te schakelen naar een duurzamere aanpak of bedrijfsmodel. Wij willen onderdeel van de oplossing zijn in plaats van de gemakkelijke weg te kiezen en ons terug te trekken."