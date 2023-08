Gepensioneerde handen helpen iedereen in het zadel: vrijwilligers reparen fietsen gratis

Achter de geraniums zitten? Dat is niks voor Paul, Nico en Martin. Deze mannen zijn elke vrijdag te vinden in het buurthuis aan de Wilgenhoflaan in Beverwijk, waar ze belangeloos kapotte fietsen repareren. Met hun fietsenkennis zorgen ze ervoor dat mensen met een kleinere portemonnee toch mobiel kunnen blijven. Een glimlach als betaling is alles wat ze vragen.

Martin (links) en Paul (rechts) aan het werk - NH Nieuws / Loïs Iglesias

De heren zijn vrijwilligers bij het RIBW, de regionale instelling voor beschermd wonen. Het RIBW heeft op verschillende locaties fietsenwerkplaatsen, waar cliënten en/of vrijwilligers de kapotte tweewielers in de omgeving onder handen nemen. Eén van die locaties is aan de Wilgenhoflaan, waar Paul Versteeg, Nico Bakker en Martin Kaandorp elke vrijdag van half twee tot half vier te vinden zijn.

Vrijwilligerscarrière Voor Paul begon het allemaal vier jaar geleden. Hij werkte als postbode, maar toen zijn tak van post overbodig werd, zat hij plotseling zonder baan. Hij kwam in aanraking met de dagbesteding van het RIBW en heeft daar twee jaar gezeten voordat hij zich twee jaar geleden als vrijwilliger ging inzetten. Nico heeft na zijn pensioen vele jaren als fietsenmaker gewerkt bij zijn zwager. Toen zijn zwager ziek werd en overleed, stopte even later ook de fietsenmakerij. "Ik had niks te doen, en omdat ik thuis altijd al fietsen aan het repareren was, besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen. Eerst ergens anders en later hier." Martin begon als vrijwilliger bij het Repair Café, maar daar voelde hij zich meer nutteloos dan dat hij aan het werk was. "Ik vond het hartstikke leuk, maar als je niks te doen hebt, denk je ook: wat moet ik hier nou? Via Paul ben ik toen hier terechtgekomen."

Ervaring De heren hebben in de loop der jaren veel fietsenkennis opgedaan. Nico dankzij zijn werk bij zijn zwager, Martin door zijn eigen racefiets te onderhouden en Paul door als kind talloze fietsen te mollen en zijn vader ze vervolgens te laten repareren. "Als kleine jongen van een jaar of twaalf molde ik nogal wat fietsen. Op een gegeven moment had mijn vader iets van: 'ik doe het nog één keer voor en daarna doe ik het nooit meer voor je’. Dus dan moet het wel. Dat is een goede leerschool geworden." Deze opgebouwde kennis komt nu goed van pas en het geeft de mannen voldoening. "Het leukste vind ik dat mensen blij zijn dat ze weer kunnen fietsen. Daarnaast ben je lekker onder de mensen", vertelt Nico. Meestal hebben ze al bij een snelle blik door om wat voor mankement het gaat. "Vaak gaat het om een lekke band of kapotte kabels, vaak een kwestie van achterstallig onderhoud", aldus Paul.

"Mensen met een kleiner budget kunnen hier voor een prikkie een fiets kopen" Paul Versteeg

Op vrijdagen kunnen mensen met hun kapotte fiets bij de heren aankloppen, en zij zorgen ervoor dat deze weer rijklaar wordt gemaakt. Als er een onderdeel vervangen moet worden, betaal je alleen het onderdeel. Maar het team doet meer dan dat. Ook is het mogelijk om een fiets te kopen. "We krijgen regelmatig fietsen van de ANWB, de gemeente of als iemand een e-bike koopt. Vaak stellen ze hun oude fiets dan beschikbaar. De fietsen worden hier vervolgens verkocht. Mensen met een kleiner budget kunnen dan voor een prikkie zo'n fiets kopen. Het bedrag dat ze betalen is afhankelijk van hun financiële mogelijkheden", legt Paul uit.

Niet achter passiflora's Zo zitten de mannen achter de spaken in plaats van achter de passiflora's die Nico thuis heeft, en helpen anderen voor niets of een klein bedrag. Een win-winsituatie volgens de heren. De fietsenwerkplaats is elke vrijdag tussen 13.30 uur en 15.30 uur bezoeken bij het buurthuis aan de Wilgenhoflaan.