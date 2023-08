Ondanks regen grote drukte bij Canal Parade: "Ponchootje aan en gaan"

De Canal Parade is om 12.00 uur van start gegaan. Ondanks de regen die vanmiddag viel is het langs de kade flink druk.

Met het startschot om 12.00 uur, barstte het botenfeest tijdens Pride in de stad los. In totaal deden er tachtig boten mee, via de route Oosterdok, Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht en het Westerdok. Het centrale thema van Pride Amsterdam was dit jaar: #YouAreIncluded.