Burgemeester sluit autogarage en meerdere woningen na drugsvondsten

Op last van burgemeester Femke Halsema zijn er de afgelopen dagen vier woningen en een autobedrijf gesloten. In alle gevallen is een drugsvondst van de politie daar de aanleiding van. In de sluitingsbevelen schrijft Halsema dat ze met de sluitingen de openbare orde op die plekken 'blijvend wil herstellen'.

In het sluitingsbevel schrijft Halsema dat ze de garagehouder om contactgegevens heeft gevraagd, maar dat de gemeente die niet op tijd heeft ontvangen. "Vanwege het spoedeisende karakter van de sluiting kan ik niet langer wachten met het opleggen van de bestuurlijke maatregel en heb ik in de besluitvorming geen zienswijze afgenomen bij deze partij." Het pand moet voorlopig 6 maanden dichtblijven.

In de bedrijfsruimte van de autogarage was daar in eerste instantie niets van te merken. Pas nadat er in die zaak eenmaal een hennepgeur geroken werd, ontdekte de politie op de eerste verdieping de plantages.

Boven de garage aan de Polijsterweg in Noord werden eind juni drie hennepplantages gevonden. In totaal stonden er zo'n 617 hennepplanten onder brandende assimilatielampen, verlichting uit de tuinbouw die wordt gebruikt om planten beter te laten groeien. De stroom die hiervoor nodig was, bleek illegaal achter de meter te worden afgenomen.

Naast de garage werden in Zuidoost en Nieuw-West in totaal vier woningen gesloten. Dat dat allemaal in dezelfde week gebeurt, wil trouwens niet zeggen dat er tussen de verschillende zaken een verband is, laat een woordvoerder van de burgemeester weten. De sluiting duurt in alle gevallen 3 maanden.

Osdorp

De laatste van de vier woningsluitingen vond vandaag op de Penninkhof in Osdorp plaats. Vorige maand werd hier onder meer 3,3 kilogram methamfetamine gevonden. Ook vond de politie 5 gram ketamine, 2 gram cocaïne, 2 zakken bruine blokken (MDMA).

Naast de drugs waren er ook handboeken voor het maken van drugs en een vuurwapen aanwezig. In het toilet werd bovendien een verborgen ruimte met daarin een kluis aangetroffen.

Iets meer dan een kilometer verderop werd twee dagen geleden ook al een woning gesloten. Het gaat om een huis in de Adingerdorphof, waar de politie in juni onder meer 427 gram cocaïne, 297 gram fentanyl en 212 gram 3CMC vond.

De woning was in januari 2022 nog het doelwit van een explosie. Voor de burgemeester een reden om ook hier rekening te houden met het risico op criminele activiteiten. "Het is aannemelijk dat dit verband houdt met de drugshandel of andere criminele activiteiten vanuit de woning", schrijft Halsema op basis van het politieonderzoek in het sluitingsbevel.

Neef

De bewoners van de woning in Nieuw-West zeggen dat ze niet aanwezig waren toen de drugs het pand in zijn gekomen. Volgens hen zijn de spullen van een neef die ongevraagd het huis in is gegaan. "De sleutels van de woning zullen vanaf nu goed bewaard worden, zodat dit zich in de toekomst niet nog een keer voordoet", schrijft de gemachtigde van de bewoners - die ook vraagt om van de sluiting af te zien - in een reactie.

Halsema geeft aan dat het voor de sluiting niets uitmaakt wie wat gedaan heeft. "Die beoogt geen straf op te leggen, maar is gericht op het herstel van de openbare orde"

De kans dat de huurders hun woning kwijtraken, is daardoor groot. De verhuurder van het pand heeft ingestemd met de sluiting, die hem het recht nieuwe huurders zoeken.

Venserpolder

In Zuidoost gingen deze week twee appartementen dicht: één aan de Albert Camuslaan en één aan de Anna Blamansingel. Op dat laatste adres stuitten agenten op 'drie harde bruine brokken', wat na later onderzoek morfine bleek te zijn. Ook lag er 900 duizend euro cash in huis, waarvan de politie vermoedt dat het om handelsgeld gaat.

De politie denkt ook dat de bewoner van het pand, die vlak voor de inval meerdere simkaarten zou hebben stukgebeten, geprobeerd heeft om de morfine snel door de wc te spelen. Aan de toiletrand werden namelijk kleine resten van het middel gevonden.

Dat het in beide gevallen om woningen in de Venserpolder gaat, noemt Halsema als 'verzwarende omstandigheid'. "De buurt is een zogenaamde 'ontwikkelbuurt' waar veel aandacht is voor de aanpak van criminaliteit."