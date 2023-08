Micky van de Ven duurste Noord-Hollander ooit; Spurs legt bijna 50 miljoen euro op tafel

Micky van de Ven is in één klap de duurste voetballer ooit uit Noord-Holland geworden. De in Wormer geboren verdediger wordt door zijn club VfL Wolfsburg verkocht aan Tottenham Hotspur. De Londense voetbalclub betaalt een transfersom van 40 miljoen euro vast en maximaal 7,5 miljoen euro aan bonussen. Van de Ven tekent voor zes jaar bij zijn nieuwe club.

Met de transfersom van in totaal 47,5 miljoen euro is de 22-jarige Van de Ven nu de Noord-Hollander waar het hoogste transferbedrag voor betaald is. Tot vandaag stond dat record op naam van Sven Botman, die vorig jaar voor 40 miljoen euro van Lille naar Newcastle United ging. Van de Ven speelde pas twee seizoenen in Wolfsburg. Voor de club uit de Bundesliga speelde hij in totaal 41 wedstrijden en scoorde hierin één keer.

FC Volendam incasseert miljoenen

Voor zijn verblijf in Duitsland maakte Van de Ven veel indruk bij FC Volendam, waar hij tot 48 wedstrijden kwam. FC Volendam verkocht Van de Ven voor 3.5 miljoen euro aan Wolfsburg. Doordat de eredivisionist uit Noord-Holland bij die transfer een doorverkooppercentage bedong, kan FC Volendam een aanzienlijk bedrag tegemoet zien dankzij de overgang. Naar verluidt gaat het om een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro.

Onlangs zocht NH Sport Micky van de Ven op in Wolfsburg en maakte onderstaande reportage: