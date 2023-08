Grootebroek in extase: jackpot van 1 miljoen gevallen

Jackpot in de straat Stetse in Grootebroek. Daar is de SuperPostcodeprijs van 1 miljoen euro gevallen. Niet voor één persoon, maar meerder buurtbewoners mochten prijzen van tussen de 90.000 en 272.000 euro verdelen. "Ik heb nog geen idee wat ik ermee ga doen", aldus één van de prijswinnaars die haar geluk niet op kon. Al zijn er natuurlijk ook altijd mensen die geen lot hadden.