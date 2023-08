Het nieuwe supersnelle kart-racetalent Giovanni Witteveen komt uit Huizen

Hij is de snelste op de Coronel kartbaan in Huizen. Giovanni Witteveen is 12 jaar oud en heeft het baanrecord op zijn thuiscircuit al in handen. Net iets meer als dertig seconden heeft hij nodig van start tot finish. Dat belooft wat als straks de nieuwe karts beschikbaar komen voor de binnenbaan. Op de buitenbaan in de competitie gaat het al net zo voorspoedig. Giovanni staat voorlopig op nummer 1 in de competitie voor zijn klasse. NH Gooi mocht meekijken bij zijn razend snelle training. Bijna niet te filmen... zo snel.