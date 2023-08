Ondergedoken Bernarda zoekt na 60 jaar opnieuw contact met hartsvriendinnen

Bijna 60 jaar nadat ze er voor het laatst was, bezoekt Bernarda Esveld-Penha (83) vandaag haar oude buurt in Amstelveen. De vrouw woonde bijna haar hele jeugd aan de Landscheidingskade langs het Amsterdamse Bos en raakte daar bevriend met drie meisjes. Die vriendinnen wil Bernarda na al die jaren dolgraag nog eens terugzien.

Via internet kwam Bernarda niet ver, daarom doet ze een oproep bij NH. "Ik zoek Ardie Lammen, Jannie Landweer en Erica Landweer (nichtje). Ik hoop dat iemand op mijn oproep reageert."

"Ik heb gegild en gebruld toen mijn vader me daar op kwam halen"

Bernarda herinnert zich haar vriendinnen als 'hele leuke, intelligente meiden.' Ze ontmoette hen na een lastige periode in haar leven. De joodse vrouw moest als peuter tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk onderduiken bij een gezin in Gelderland. Toen ze als vijfjarige terugkwam, had ze een accent en herkende haar eigen familie niet meer.

"Ik heb gegild en gebruld toen mijn vader me daar op kwam halen." Uiteindelijk lukt het Bernarda om weer te aarden in Amstelveen. Dankzij haar lieve familie en vriendinnen heeft ze toch een hele fijne jeugd gehad. Toen ze ging trouwen, verloor ze de drie hartsvriendinnen uit het oog.

Spijt

"Ik moest kiezen van mijn man: zij of hem. Nou, ik heb er nog steeds spijt van", lacht Bernarda. De jonge vrouw kwam toen voor die keuze te staan, omdat het stel een modezaak in Bussum wilde beginnen. Veel tijd voor vrienden die niet om de hoek woonden, was er toen niet meer. Drie jaar geleden gingen de twee pas met pensioen.

"Dan ga je opeens nadenken", vertelt Bernarda. "En besef je dat dat toch wel een hele mooie tijd was. Ik vraag me nu af hoe het met mijn vriendinnen gaat." Oude foto's van haar vriendinnen heeft ze helaas niet meer.