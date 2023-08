Ontvoerde Jeff deed belofte: "We gaan andere gijzelaars uit Niger vrij krijgen"

Share to Nextdoor

6,5 jaar lang werd ontwikkelingswerker Jeff Woodke als een beest behandeld toen hij werd ontvoerd in West-Afrika, gegijzeld door jihadisten. Zijn strijd is nog niet gestreden, want hij is niet de enige die ontvoerd werd. "Er zijn nog steeds anderen die daar gevangen zitten, die er zelfs langer zitten dan ik."

De Amerikaan Jeff Woodke woont met zijn vrouw Els, opgegroeid in het West-Friese Hoogkarspel, in Californië. De afgelopen weken waren zij voor het eerst hier op familiebezoek, nadat Jeff in maart dit jaar werd vrijgelaten. Dertig jaar lang runde hij een organisatie in Niger om hulp te bieden aan de lokale bevolking, hij bouwde onder meer watervoorzieningen en scholen. Ondanks de afschuwlijke tijd die hij tijdens zijn gevangenschap achter de rug heeft, waar hij nog nauwlijks van is bekomen, gaat hij de strijd aan voor anderen. Maar of hij ook ooit terugkeert naar het Afrikaanse land?

Jeff Woodke - NH Nieuws

Volgens Woodke zitten er zeker nog een stuk of zeven anderen gevangen. Allemaal door dezelfde jihadistengroepering. "Drie Italianen, een Duitser, een Zuid-Afrikaan", somt hij op. Woodke: "Er is een Roemeense jongen, genaamd Iulian Ghergut. Ik heb hem beloofd te helpen als ik eerder vrij zou zijn dan hij.[...] Mijn vrouw en ik, samen met anderen, proberen hem vrij te krijgen." Sinds 2015 zit hij gevangen, meldt Fides News Agency.

Els en Jeff Woodke op familiebezoek in Hoogkarpsel - NH Nieuws / Chantal Bos

Els, die jaren gestreden heeft voor haar man, heeft er een dubbel gevoel bij. "Ik heb Iulian nooit ontmoet. Maar we staan er samen in en vechten om hem vrij te krijgen." Dankbaar is ze, dat ze de strijd om haar man vrij te krijgen, niet geheel alleen heeft hoeven doen. "Ik wil mensen vooral bedanken. Veel mensen in West-Friesland hebben met ons meegeleefd, en voor ons gebeden. Dat heeft ons goed gedaan. Dat er belangstelling was voor onze toestand." Bidden En die oproep doet Jeff ook aan de buitenwereld. "Meelevende mensen over de hele wereld,

alsjeblieft denk aan deze gevangenen en bid voor diegene die daar nog zijn achtergebleven

om ze naar huis te krijgen." Els en Jeff Woodke waren afgelopen weken op familiebezoek in Hoogkarspel en zijn vrijdag teruggekeerd naar hun huis in Californië. Bekijk het hele interview met Els, Jeff en de familie hier:

Familie uit Hoogkarspel sluit ontvoerde Jeff Woodke weer in de armen - NH Nieuws