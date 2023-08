Vrouwelijke Schiphol-beveiligers bezwijken onder werkdruk: "Niet vol te houden"

Vrouwen fouilleren vrouwen, mannen fouilleren mannen: in de wet is vastgesteld dat beveiligers op Schiphol alleen reizigers van hetzelfde geslacht mogen fouilleren. Die regel zorgt in combinatie met een tekort aan vrouwelijke beveiligers voor een 'extreem hoge werkdruk' bij deze groep. De vrouwen zijn het zat en daarom een petitie gestart.

"De een na de ander valt uit", vertelt Belinda Ring, al zestien jaar beveiliger op Schiphol en werkzaam bij bedrijf G4S. De groep beveiligers die hier werkt bestaan voor 75 procent uit mannen en voor 25 procent uit vrouwen. "De hoge werkdruk is er al zolang ik me kan heugen, maar wordt erger en erger omdat steeds meer personeel vertrekt."

"Het is gewoon niet vol te houden" Belinda Ring, beveiliger Schiphol

Dat vrouwelijke beveiligers vertrekken, vindt Belinda niet vreemd. Door het tekort aan vrouwelijke collega's moeten de vrouwen namelijk de hele dag fouilleren. Meestal staan per rij één vrouwelijke beveiliger en drie mannelijke collega's te fouilleren, terwijl er via Schiphol evenveel vrouwen als mannen vliegen. "Het is gewoon niet vol te houden." Veel van haar collega's ervaren door de zware arbeidsomstandigheden klachten, zoals last bij de heupen. Zelf heeft Belinda hielspoor, een ziekte waarbij je onder de hiel pijn hebt bij staan en lopen. Dat ontstaat als je te lang hebt gestaan of gelopen. "Fouilleren is fysiek erg zwaar." De hele dag fouilleren Zelfs een kort bezoek aan het toilet is voor vrouwelijke beveiligers niet vanzelfsprekend. "Soms moet ik urenlang mijn plas inhouden", vertelt Belinda. "Als ik naar het toilet wil, moet er namelijk een vrouw geroepen worden om mijn plek in te nemen. Maar soms zijn die er niet. Andere keren moet ik heel lang wachten." Tekst gaat verder onder de afbeelding.

De mannen wisselen elkaar wel om de twintig minuten af en voeren dan andere taken uit, zoals instructies geven aan passagiers die hun handbagage op de band leggen, vanachter een scherm de handbagage controleren of met toestemming de inhoud van de handbagage bekijken. Gillend gek Er worden wel nieuwe mensen aangenomen, ook vrouwen. "Ze komen hier binnen, worden na drie maanden gillend gek en dan zijn ze weer weg. Dat krijg je als je je personeel zo behandelt."

"Geld is blijkbaar belangrijker dan onze gezondheid" Belinda Ring, beveiliger Schiphol

Bovendien zijn er, volgens Belinda, wel degelijk vrouwen die willen werken. "GVRS heeft vrouwelijke afroepers in dienst", vertelt ze. Dit zijn oproepkrachten. "Zij vragen vaak zelf diensten aan. Maar in de praktijk zien we dat zij vaak geen diensten toegewezen krijgen, terwijl de vrouwelijke beveiligers op Schiphol alleen staan. Geld is blijkbaar belangrijker dan onze gezondheid." Tekst gaat verder onder afbeelding.

Naast het vaker inzetten van oproepkrachten, pleiten de vrouwelijke beveiligers voor rijen voor alleen maar vrouwen. "Dan kunnen ze, net als de mannen, elkaar aflossen en verschillende taken uitvoeren." Wel zou dit betekenen dat er voor vrouwelijke passagiers veel langere rijen zouden komen dan voor mannelijke passagiers. Een derde oplossing is om vrouwen zoveel mogelijk naar de schermen te laten kijken waarop te zien is wat er in de handbagage zit. "Dat is namelijk de enige taak waarbij beveiligers even kunnen zitten", vertelt ze. "Dan heb je daarna weer de energie om bijvoorbeeld te fouilleren."

"De werkdruk van vrouwelijke beveiligers op Schiphol is onnoemelijk hoog" Lisanne de Hoop van FNV

Vakbonden FNV en CNV ondersteunen de petitie. "De werkdruk van vrouwelijke beveiligers op Schiphol is onnoemelijk hoog", zegt Lisanne de Hoop van FNV. "Er moeten echt oplossingen komen." Geen verbetering Ook tijdens eerdere onderhandelingen hebben CNV en Schiphol het gehad over de hoge werkdruk onder vrouwen, "maar er is in de tussentijd niets verbeterd". Er gaan op 23 augustus weer nieuwe onderhandelingen plaatsvinden. "Naast deze oplossingen, ga ik ook pleiten voor een verbetering van de roosters en meer openheid over wat er wanneer aangepakt gaat worden", vertelt Erik Maas van CNV. "Ze moeten tegemoetkomen aan de wensen van vrouwelijke beveiligers. Alleen dan kan de werkdruk draaglijk worden." Luchthaven Schiphol is zich bewust van de huidige situatie. "Doordat er in totaal minder vrouwelijke beveiligers werken dan mannelijke beveiligers, kan het inderdaad gebeuren dat vrouwelijke beveiligers soms vaker fouilleren dan dat ze rouleren op andere posities bij de securitycontrole", vertelt een woordvoerder. Scheve verhouding Samen met de beveiligingsbedrijven heeft Schiphol sinds vorig jaar zomer ruim duizend nieuwe beveiligers geworven. "Voor de meivakantie was er een scheve verhouding en daarom is er tijdens de wervingscampagne extra ingezet op de werving van vrouwelijke collega's met een campagne gericht op vrouwen." Het aantal beveiligers, zowel man als vrouw, is daardoor de afgelopen periode toegenomen. "De huidige verhouding is 60 procent man en 40 procent vrouw. Idealiter werken we toe naar een gelijke verdeling, dus uiteraard blijven we nieuwe collega's werven", aldus de woordvoerder. NH heeft beveiligingsbedrijf G4S, waar Belinda werkt, ook om een reactie gevraagd, maar die nog niet ontvangen.