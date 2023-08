Scheuren met een tractor met turbinemotoren: deze vader en zoon doen aan tractor pulling

Vader en zoon Bas en Bram Liefting hebben een bijzondere hobby: samen zitten zij in het Tractor Pulling Team uit Egmond. Vandaag maakt de 20-jarige Bram zijn debuut achter het stuur, tijdens de Tractor Pulling in Lochem. Daar strijdt het team voor het kampioenschap.

Bram met de beker - Eigen foto

"Ik ben nu nog niet zenuwachtig, dat is een groot woord. Maar als het zover is zal dat wel komen denk ik", vertelt Bram bij Lunchroom op NH Radio. Het team, dat al een paar keer eerder Nederlands- en Europees kampioen is geweest, doet mee aan de wedstrijd in de vrije sector. Dat betekent dat de keuze van de motoren vrij is: er mogen zelfs meerdere motoren op de tractor gemonteerd worden. Zij hebben de turbinemotoren van een Oekraïense helikopter gebruikt om hun kansen te vergroten.

Wat houdt de sport in? Bij een truck- en tractorpulling wedstrijd is het de bedoeling dat deelnemers met hun voertuig een zware sleepwagen over een zo groot mogelijke afstand verplaatsen. Bij een pull-wedstrijd verplaatst het gewicht van de sleepwagen, waardoor het voor de deelnemers moeilijker wordt om de sleepwagen te verplaatsen. Wie het verst komt heeft gewonnen.

Volgens Bram is het niet een kwestie van gaspedaal indrukken en gaan. Bram: "We hebben niet eens een gaspedaal, maar een gashendel. Wat belangrijk is, is dat je een goede tractor bouwt. Dat doe je in de winter. Daarnaast kan je op de wedstrijd zelf met gewichten spelen, naar voren of achter hangen, bandendruk aanpassen. Dat soort dingen." Tekst gaat verder onder de foto

Bram en Bas Liefting met presentatrice Patricia Nagelkerke bij Lunchroom - NH