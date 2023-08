Van een uit de hand gelopen kermisborrel naar festival: Westfrieslands in Onderdijk

Wat begon met een kermisborrel in Wervershoof is na tien jaar uitgegroeid tot een echt lokaal festival in Onderdijk. Ondanks het slechte weer kan de vierde editie vandaag op de nieuwe locatie doorgaan, en zijn de vrijwilligers druk bezig met het opbouwen van het terrein. "We hebben geen moment gedacht om het af te blazen."

Van 2013 tot 2016 is Westfrieslands als kermisborrel in de achtertuin van de familie Smit gehouden, aan de Molenweg in Wervershoof. Ook toen werd een podium neergezet waarop de West-Friese band Dou Grend ünd Von Velsen & De Nozem onder andere optrad.

In 2017 is het festival eenmalig verhuisd naar café ‘t Fortuin in hetzelfde dorp. Daar werd het festival voor de laatste keer tijdens de kermis gehouden. Een jaar later verhuisde het namelijk naar de achtertuin van de familie Haakman in Onderdijk.

Ongeveer 30 vrijwilligers helpen dit jaar mee om het festival op te bouwen. Op het festival zelf zijn zo'n 60 vrijwilligers actief, van de muntenkassa tot achter de bar. Alle bands en acts die optreden komen uit West-Friesland. Alleen hoofdact The Muse Experience, een coverband van de Britse band Muse, komt van buiten de regio. Er wordt voornamelijk rockmuziek gespeeld op het festival.

Regen gooit geen roet in het eten

Vanwege de weersomstandigheden heeft de organisatie van Westfrieslands afgelopen dinsdag nog een laatste vergadering belegd, om te kijken hoe ze de opbouw van het festivalterrein aan moesten pakken. Uiteindelijk viel er ten opzichte van de opbouw van het Dijkpop Festival in Andijk met storm Poly een stuk minder regen, waardoor alle werkzaamheden doorgezet konden worden.

''We hebben geen moment gedacht aan het afblazen van Westfrieslands", zegt Martijn Bot van het festival. Wel zijn er extra maatregelen genomen. "Er zijn een tent van tien bij twintig meter en andere kleine tentjes opgebouwd, zodat de bezoekers droog kunnen staan", gaat Bot verder. Ook heeft de organisatie 1.000 poncho’s ingeslagen voor mensen die buiten de boot, in dit geval de tent, vallen.

Voor het hele gezin

Naast de optredende bands zijn er ook voor kinderen activiteiten geregeld. Zo is er bij droog weer onder andere een luchtkasteel. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis naar binnen. Het hele gezin kan dus mee.

Het festival Westfrieslands vindt plaats aan de Onderdijk 235. De line-up bestaat naast The MUSE Experience uit lokale acts Magnets & Miracles: A Tribute to Pink Floyd, Dou Grend ünd Von Velsen & De Nozem, No Offense, Booster en DJ Gumbold.