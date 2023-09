Vennepse familie hielp tientallen Joden, tot het gruwelijk mis ging

De komende tien weken gaat Faye Feller voor NH op zoek naar interessante plekken in onze provincie met een rijke geschiedenis. Ze doet historische locaties aan en doet daar verslag van op TikTok. Bekijk haar bijzondere bijdragen hieronder.

Foto: Kastelen - Faye Feller

Familie uit Nieuw-Vennep zette alles op het spel om medemens te helpen De familie Boogaard had zoveel onderduikers dat veel mensen er vanaf wisten. Ook was het een hele uitdaging om iedereen te voeden, maar de familie kon het niet over hun hart verkrijgen om mensen buiten te laten staan. Ze zagen het als hun christelijke plicht om mensen in nood te helpen. Er zijn meerdere overvallen geweest op de boerderij. Bij de tweede overval werden elf onderduikers afgevoerd en heeft Johannis Boogaard senior tien weken vastgezeten. Ondanks zijn uitspraak: "Zodra ik het kan, doe ik het weer", werd Johannis vrijgesproken. Illegaal vlees Op 6 oktober 1943 ging het gruwelijk mis. Er werd een jongen in de buurt aangehouden met illegaal vlees. Hij wilde zijn vader beschermen en zei dat het vlees van Boogaard kwam, een naam die veel voorkomt in Haarlemmermeer. De link met de familie Boogaard werd snel gelegd, omdat daar al eerder overvallen waren. Naar aanleiding van deze aanhouding vond nóg een overval plaats bij de familie Boogaard, waar op dat moment 70 onderduikers zaten. De agenten waren op zoek naar illegaal vlees, maar stuitten op de Joodse kinderen

Jodenboerderij in Nieuw-Vennep - NH Nieuws

In Alkmaar loop je zo over een massagraf: de historie van de Paardenmarkt In 2010 was de Alkmaarse bodem het onderzoeksterrein van Leidse archeologiestudenten. Ze hoopten graven te vinden van een minderbroedersklooster dat hier zo'n 500 jaar geleden stond. Maar tegen de verwachtingen in vonden de onderzoekers, naast de graven van het klooster, ook twee massagraven. Na verder onderzoek bleek het om skeletten te gaan van mensen die waren omgekomen tijdens het Beleg van Alkmaar in 1573. De stad werd dat jaar van 21 augustus tot 8 oktober belegerd door Spaanse troepen. Onder deze slachtoffers waren ook burgers. Dit waren mogelijk immigranten of vluchtelingen. De manier waarop ze begraven waren, wijst er namelijk op dat ze geen nabestaanden hadden in de stad. Wat de onderzoekers verder te weten zijn gekomen over de skeletten, ontdek je in de video:

faye goed - NH Nieuws

Wist jij van het bestaan van de Nederlandsche Cocaïnefabriek? Vandaag de dag is het bijna niet voor te stellen, maar zo’n 100 jaar geleden kon je nog naar de apotheek voor cocaïne. Vanaf 1928 wordt in Nederland de Opiumwet aangenomen. Deze wet verbiedt het niet-medisch gebruik van cocaïne. De drug werd (en wordt nog steeds) gebruikt als plaatselijk verdovingsmiddel. De productie van coke vond onder andere plaats in onze eigen hoofdstad, achter de deuren van de Nederlandsche Cocaïnefabriek. Tekst gaat verder onder de video.

Nederlandsche Cocaïnefabriek - NH Nieuws

West-Friesland was ooit 'omringd door kastelen'. Tegenwoordig is er maar één kasteel dat nog deels staat: kasteel Radboud. Nieuw onderzoek schijnt een steeds helderder licht op de oorsprong van deze kastelen, waardoor het verhaal rondom de dwangburchten steeds meer wordt bijgesteld. Maar wat was ook alweer het oorspronkelijke scheppingsverhaal? Hiervoor moeten we terug naar 1256. In dat jaar deed graaf Willem II van Holland een poging om West-Friesland te veroveren, tevergeefs. Hij wordt bij Hoogwoud vermoord en zijn opvolger en zoon, Floris V, is dan pas twee jaar. Hoe dit zou hebben geleid tot de vijf burchten, zie je in de video. Tekst gaat verder.

Kogel door de Haarlemse kerk In de zestiende eeuw was de Grote Kerk, ookwel de Sint-Bavokerk hét toneel van een ondenkbare daad. De Spanjaarden waren vastberaden de oorlog te winnen. Haarlem was één van de steden die zich aansloot bij de opstand tegen dat Spaanse Rijk. Dat leidde tot een krachtige tegenreactie van de Spanjaarden tijdens het Beleg van Haarlem. Het verhaal gaat dat ze een kogel dwars door de kerk schoten, die de, in hun ogen afvallige predikant, op een haar na miste. Check hieronder hoe deze actie misschien wel de oorsprong van het bekende spreekwoord 'de kogel is door de kerk' markeert:

@nhnieuws Ken jij het geheim van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem? De komende tien weken gaat Faye op zoek naar de interessantste historische locaties van onze provincie. Vandaag beginnen we in Haarlem. In de zestiende eeuw was de Grote of Sint-Bavokerk hét toneel van een ondenkbare daad. Hierin waren de Spanjaarden zo vastberaden de oorlog te winnen, dat de spreekwoordelijke kogel letterlijk door deze kerk ging. #nhmedia #voorjou #geschiedenis #noordholland #haarlem @fayes.boek ♬ origineel geluid - NH Nieuws - NH Nieuws

Crematorium als 'vooruitgang' Tegenwoordig kiest bijna 70 procent van de mensen voor een crematie, maar dat is pas sinds 1955 mogelijk. De kerk had namelijk nogal een dikke vinger in de pap en beschouwde cremeren als iets heidens. Om vooruitgang te stimuleren, bouwde de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding in 1913 een crematorium. Omdat cremeren nog niet wettelijk was toegestaan, werd er een Officier van Justitie uitgenodigd die de crematie bijwoonde. Ondanks het ogenschijnlijk strafbare feit, greep niemand in. Uiteindelijk bood de Hoge Raad uitkomst. Check hieronder hoe dat precies gegaan is en hoe pas na 40 jaar een tweede crematorium volgde.