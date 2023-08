NH tourt hele zomer lang door het rijke verleden van onze provincie

Ken jij het geheim van de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem? De komende tien weken gaat Faye op zoek naar de interessantste historische locaties van onze provincie. Vandaag beginnen we in Haarlem. In de zestiende eeuw was de Grote of Sint-Bavokerk hét toneel van een ondenkbare daad. Hierin waren de Spanjaarden zo vastberaden de oorlog te winnen, dat de spreekwoordelijke kogel letterlijk door deze kerk ging. #nhmedia #voorjou #geschiedenis #noordholland #haarlem @fayes.boek