Nog even volhouden, bij deze vijf uitjes in Zaanstreek-Waterland blijf je droog

Ook dit weekend geen zomers weer. Er trekt vanaf morgen een nieuwe depressie over het land waardoor er veel regen valt. Gelukkig is er in Zaanstreek-Waterland deze zomervakantie genoeg te beleven waarbij je gegarandeerd droog blijft. NH zet vijf tips voor je op een rij.

Volendams Museum

"Speurtochten en knutselactiviteiten staan deze zomer op het programma in het museum, waardoor kinderen spelenderwijs meer leren over de rijke geschiedenis van Volendam", vertelt Regina Schilder, de nieuwe beheerder van het Volendams Museum. Het museum is elke dag geopend vanaf 10.00 uur.

Zwemmen in een zwembad

De regio kent veel zwembaden. Een van de grootste is het Leeghwaterbad in Purmerend. Het heeft verschillende baden, een grote glijbaan en een wildwaterstroom - maar ook een fijn speelbad voor de kleintjes.

Springen in Wormerveer

Voor de kleinere ook iets grotere kinderen kan je naar trampolinepark Street Jump in Wormerveer. Het is grootste trampolinepark van Noord-Holland. Bij Street Jump Wormerveer hebben ze tien verschillende area's en zijn er grote obstakels om overheen te springen.

Het schooltje van Dik Trom

Het schooltje van Dik Trom in Etersheim, heeft - net als vroeger - maar één klaslokaal. Cornelis Johannes Kieviet, schrijver van de boeken over Dik Trom, begon hier in 1883 als onderwijzer en schreef in deze periode zijn eerste verhalen, die hij in de klas liet voorlezen. Door de oude schoolbanken, een potkachel, nostalgische schoolborden en klompen onder de kapstok, waan je je in vroeger tijde. Kinderen mogen zich verkleden als Ot en Sien op klompen.

Speel je eigen Slag met Playmobile

En tot slot echt een top activiteit voor jong en oud in Monnickendam. Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag op de Zuiderzee wordt in de Grote Kerk in Monnickendam met de expositie ‘Strijd om de vrijheid’ 1000 jaar geschiedenis van Nederland uitgebeeld met meer dan 4000 Playmobilpoppetjes, paarden, schepen en kastelen.

Aansluitend op deze tentoonstelling biedt museum de Speeltoren de jeugd een leuke activiteit. Want als je al die duizenden poppetjes in de Grote Kerk hebt gezien, wil je natuurlijk niets liever dan er zelf mee spelen. Dat kan in de juniorzaal van museum de Speeltoren in Monnickendam.

Zie hieronder in de reportage hoe maker Rob Kortekaas de Playmobile tentoonstelling heeft opgebouwd.