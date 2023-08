Bloemen voor slachtoffers steekpartij Robert Scottstraat

Voor de deur van de woning op de Robert Scottstraat in Bos en Lommer zijn bloemen gelegd. Daar werd afgelopen dinsdag een 25-jarige Amsterdammer doodgestoken. Zijn huisgenoot van 29 jaar raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De verdachte, hun 36-jarige buurman, is opgepakt en zit vast.

Ook een buurman van de aangehouden verdachte zag de man op het balkon staan, met een bebloed shirt aan en een mes in zijn hand. "Dat was best wel schrikken. Maar er werd wel heel adequaat gereageerd op straat. Een gewond slachtoffer kreeg meteen hulp van buurtbewoners. De verdachte is uit de woning 'gepraat 'en buiten door de politie overmeesterd. Hij riep vooral om AT5 en dat de politie zijn dossier erbij moest pakken."

'Niet helemaal lekker'

Een buurtbewoonster zei dat ze de verdachte eerder weleens op straat tegenkwam. "Ik vermeed dan altijd oogcontact omdat ik het idee had dat hij niet helemaal lekker zat. Dat was gewoon een gevoel wat ik bij hem had. Dat komt omdat hij weleens hardop in zichzelf aan het praten of aan het lachen was."

Over de slachtoffers vertelde ze: "Het waren studenten, of ze dat nog steeds zijn weet ik niet. Maar ze groetten iedereen altijd vriendelijk."

Over de verdachte liet de politie weten dat hij vaker voor overlast in de buurt zorgde. De politie werkte bij de aanpak van die problemen samen met verschillende partners, zoals de gemeente en de woningcorporatie. "Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kunnen er op dit moment geen inhoudelijke mededelingen over de precieze aard van de problematiek worden gedaan en het contact dat er met de politie is geweest", aldus een politiewoordvoerder.