Levenslang en 30 jaar voor 'koelbloedige' moord in Amsterdams buurthuis

De rechtbank heeft Emylio G. (30) veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op Mohamed Bouchikhi (17). Randell D. heeft 30 jaar cel gekregen. Volgens de rechter waren ze betrokken bij de 'koelbloedig uitgevoerde' moord op de 17-jarige Mohamed Bouchikhi. Beiden zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij twee andere moorden. Het gaat om de liquidaties van Lucas Boom in Zaandam en Siegmar Flaneur in Amsterdam.

De dood van de 17-jarige Bouchikhi bracht een schokgolf teweeg: vrienden, familie en buurtbewoners liepen in februari 2018 gezamenlijk een stille tocht en ook burgemeester Femke Halsema sprak zich uit: "Deze onschuldige en hoopvolle jongen is van ons weggerukt. Amsterdam mist Mohamed".

Levenslange strafeis

Het Openbaar Ministerie eiste half mei levenslang tegen de twee mannen. Ze zouden naast de moord in het buurthuis, ook betrokken zijn geweest bij twee andere liquidaties. Zo zou Randell D. mogelijk betrokken zijn geweest bij de moord op Siegmar Flaneur begin 2015 in Zuidoost en de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam, later dat jaar. Emylio G. (30) wordt door het OM verdacht van in ieder geval één andere moord, die op Siegmar Flaneur.

De raadsmannen van de verdachten reageerden fel op de strafeis: "Het Openbaar Ministerie baseert de stelling op nietszeggende zendmastgegevens, anonieme verklaringen en op haar eigen wilde interpretaties van OVC-gesprekken. Mocht u denken dat het Openbaar Ministerie objectief en concreet bewijs heeft tegen cliënt in een van de drie onderzoeken, dan komt u van een koude kermis thuis", stelde advocaat Alexander Admiraal.

'Nietszeggend bewijs'

Op hun beurt noemden Sylvester Römer en Kerem Canatan, advocaten van Emylio G. de levenslange strafeis 'puur voor de 'publieke opinie'. "Hoe graag het OM onze cliënt ook als schutter in het buurthuis wil plaatsen: een gedegen bewijsconstructie met wettig bewijs ontbreekt. Dat zou een integrale vrijspraak moeten betekenen", aldus advocaat Kerem Canatan in de rechtbank.

De advocaten van Randell D. hebben al aangegeven in hoger beroep te gaan.