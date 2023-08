Zorgen om vrijwilligerstekort bij stembureaus in november, maar niet in West-Friesland

De West-Friese gemeenten verwachten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november voldoende vrijwilligers te hebben om de stembureaus te bemannen. De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) maakt zich daar zorgen over na de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Veel vrijwilligers gaven aan ermee te stoppen, omdat ze tot diep in de nacht stemmen moesten tellen.

De verkiezingen in maart waren een zware opgave voor de stembureaumedewerkers. Dat had meerdere redenen. Allereerst mocht er gestemd worden voor zowel Provinciale Staten als het Waterschap, en was de opkomst hoog. Daarnaast waren ook de stembiljetten door de vele partijen enorm groot, wat het tellen moeilijker maakte.

Ook was er een andere manier van stemmen tellen ingevoerd. Dat zou moeten leiden tot het eerder ontdekken van fouten. Ook telden sommige gemeenten tegelijkertijd op partij- als ook kandidaatniveau.

Vrijwilligers gestopt na nachtelijk stemmen tellen

Consequentie was dat veel vrijwilligers tot diep in de nacht moesten tellen, of soms de volgende ochtend weer verder moesten gaan. Volgens de VNG leidde het ertoe dat veel vrijwilligers bij een volgende verkiezing niet meer beschikbaar zijn. En dat terwijl we op 22 november weer naar de stembus mogen voor de Tweede Kamerverkiezingen, door de val van het kabinet.

"Zoals het er nu voorstaat, hebben wij voldoende aanmeldingen", reageert een gemeentewoordvoerder van Medemblik. Hetzelfde geluid komt uit Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Opmeer moet de vrijwilligers nog benaderen, maar verwacht dat het gezien de trouwe club mensen die het heeft goed gaat komen.

Koggenland meer aanmeldingen dan nodig

In Hoorn zijn de vrijwilligers al wel benaderd. "We krijgen veel enthousiaste reacties om weer te helpen. We moeten nog inventariseren of er voldoende aanmeldingen zijn, maar verwachten dat we hier wel uit komen."

In Koggenland zijn zelfs meer aanmeldingen dan dat er nodig zijn. "We hebben er 133 op dit moment, terwijl we er 90 nodig hebben. Maar in het verleden vielen sommigen ook kort voor de verkiezingen af. Daar houden we altijd rekening mee", aldus de woordvoerder.

Tekst gaat verder onder de foto.