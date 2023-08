Caroline Groot uit Andijk verovert goud op WK Parabaanwielrennen in Glasgow

Caroline Groot, afkomstig uit Andijk, heeft de gouden medaille veroverd op de 500 meter tijdens het WK parabaanwielrennen in Glasgow. Met een tijd van 37,252 seconden wist ze haar Franse concurrente op het nippertje voor te blijven, en won ze met een verschil van slechts 0,1 seconden.

Met al meerdere titels op haar naam, heeft ze nu ook een gouden medaille behaald op de 500 meter tijdrit in de C 5 klasse van aangepaste sporten. Hoewel haar oorspronkelijke droom was om deel te nemen aan de Olympische Winterspelen als schaatsster, werd ze geconfronteerd met blijvende schade na een operatie. Sindsdien heeft ze haar focus verlegd naar het wielrennen, wat haar uitstekend afgaat.

Caroline Groot maakt deel uit van het Nederlandse team, waar ook Geert Schipper uit Spanbroek onderdeel van uitmaakt. Dit team neemt deel aan zowel de tijdrit- als de wegwedstrijdonderdelen. Van 9 tot en met 13 augustus zullen de para-olympiërs de Schotse wegen betreden.