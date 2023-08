Selectie Suns krijgt steeds meer vorm; Sean Flood nieuwe spelverdeler in Den Helder

Den Helder Suns heeft wederom een nieuwe speler toegevoegd aan de selectie voor het aankomende seizoen. Sean Flood is de nieuwe point guard en zal dit jaar de aanval moeten gaan leiden bij de club die uitkomt in de BNXT League.

De 26-jarige Flood is international van Ierland en is 1.88 meter lang. Flood heeft in zijn carrière al de nodige Europese ervaring opgedaan en werkte twee jaar terug op Cyprus bij Omonia Nicosia al samen met de Daniel Nelson, de nieuwe hoofdcoach van Suns.

"Ik ken Sean heel goed van twee jaar terug toen wij een seizoen samenwerkten. Hij is een geboren winnaar, brengt de nodige creativiteit en is een goede passer," aldus coach Nelson over zijn nieuwe spelverdeler.

Volgende versterking

Naast zijn dienstverband bij Omonia Nicosia kwam Flood in het verleden ook nog uit voor Longwood University in het Amerikaanse college basketbal (Div. I) en in Duitsland bij Karlsruhe. Het afgelopen seizoen was hij actief bij Kapfenberg Bulls in Oostenrijk.

Tekst gaat verder onder de Instragram-post