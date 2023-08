Met ultieme vrijheid en uit comfortzone fietst Liz (53) ruim 3.000 kilometer naar Marokko

Langs de zonnebloemenvelden in Frankrijk en over de Pyreneeën verder door Spanje liggen er ruim 3.000 fietskilometers klaar voor Liz Dolfin. De 53-jarige heeft haar huis in Zandvoort opgezegd en gaat naar Marokko fietsen. Alleen met haar tweewieler wil ze uit haar comfortzone en de ultieme vrijheid ervaren.

Liz Dolfin - Liz Dolfin

Reizen met de fiets, ook wel bikepacking genoemd, is Liz niet vreemd. In haar jeugd fietste ze met het gezin door Nederland en Engeland. Als 9-jarige kreeg zij een racefiets en racete ze met haar zus door de buurt. Toch verdween die liefde voor de fiets gedurende haar verdere leven om weer op een bijzonder moment terug te keren. Fietsen verbindt lichaam en geest "De afgelopen jaren betekende fietsen weer veel voor mij", vertelt Liz aan de telefoon. "Door mijn ziekte heb ik het fietsen herontdekt en kwam erachter dat het de ultieme manier is om lichaam en geest met elkaar te verbinden." In 2018 werd bij Liz een vrij ernstige vorm van borstkanker geconstateerd. Ze ging een pittig traject in en kwam er twee jaar later, na een behandeling met chemokuren, weer bovenop.

"Vanuit gevoel heb ik deze beslissing genomen" Liz Dolfin, fietst naar Marokko

Door die periode is de Zandvoortse anders tegen het leven aan gaan kijken. "Ik ben dichter bij mijn kernwaarden gaan staan. Ik leef nu veel meer in het nu en vrij intuïtief. Ik heb dan ook vanuit mijn gevoel de beslissing genomen om dit avontuur aan te gaan." In 2020 heeft ze wel eerst een kleinere fietstocht gemaakt en reed ze op haar oudere wielrenfiets naar Parijs. Die tocht beviel zo goed dat een vervolgtocht niet kon uitblijven. Tekst gaat door onder de foto.

Fiets waarmee Liz naar Parijs fietste - Liz Dolfin

Liz, die werkt als adviseur in het passend onderwijs, heeft zeven maanden de tijd voor haar fietstrip. Daarna gaat ze weer aan het werk. Maar ze heeft wel haar huis opgezegd. "Dat heb ik gedaan omdat ik zo vrij mogelijk wil beginnen aan de trip en ik wil in ultieme vrijheid op de fiets zitten." Ander continent Ze verwacht rond eind oktober aan te komen in Marokko en gaat daar beslissen hoe ze de overige maanden gaat invullen. Ze heeft gekozen voor dat land omdat ze het een 'fantastisch mooi vindt'. Maar ze heeft ook persoonlijke redenen.

"Ik heb veel met Marokkaanse kinderen gewerkt" Liz Dolfin, fietst naar Marokko

"Vanuit mijn werk in het onderwijs heb ik met veel Marokkaanse kinderen en hun ouders gewerkt. Ik vind de cultuur dan ook interessant. Daarnaast dacht ik: ik kan een ronde door Europa maken, maar als ik ervaring op wil doen, moet ik wel echt naar een ander continent." Liz sluit niet uit dat ze na deze tocht haar fiets in de wilgen gaat hangen. "Ik wilde eigenlijk een jaar weg en fietsen naar Singapore. Maar ik dacht: ik wil het rustig opbouwen. Dus koos ik toen voor Marokko. Maar ik zou hierna best nog eens langer weg willen."

"Ik loop nog liever die berg op dan met een E-bike te fietsen" Liz Dolfin, fietst naar Marokko

Als grootste uitdaging ziet zij het alleen reizen, maar ook vooral het fysieke aspect. "Dat wordt een hele uitdaging. Zeker als ik de Pyreneeën over moet." Lachend: "Daar maak ik me wel druk over, maar ik heb genoeg bikepackers gezien die lopend de bergen overgaan." De fanatieke fietser denkt er dan ook niet aan om een elektrische fiets te gebruiken. "Nee, absoluut niet. Mensen raadden het me wel aan. Maar ik loop nog liever die berg op dan een E-bike te gebruiken. Ik wil kijken waartoe mijn lichaam in staat is", zegt Liz. Soms een hotel Ze is dan ook van plan om goed naar haar lichaam te luisteren. Toch weerhoudt dat haar er niet van om ook wild te gaan kamperen. Maar als ze voelt dat haar lichaam een bed nodig heeft, boekt ze een hostel. Extra leuk is dan ze dat ook andere mensen kan ontmoeten. Tekst gaat door onder de foto.

De nieuwe fiets van Liz - Liz Dolfin